Na bazarze zapachniało bułgarskimi podróbkami

Kryminalni z Ryk i celnicy z Białej Podlaskiej ustalili, że w Rykach na bazarze obywatele Bułgarii próbują sprzedać kosmetyki z podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi.

- Na dwóch stoiskach handlowych w Rykach przy ulicy Janiszewskiej funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1000 sztuk podrobionych towarów. Były to wody perfumowane i wody toaletowe znanych światowych firm- zaznacza aspirant Łukasz Filipek z ryckiej komendy.

Policja zatrzymała 53-letnią kobietę oraz 28-letniego mężczyznę z Bułgarii. Zatrzymanym postawiono zarzuty usiłowania wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi za to do 2 lat pozbawienia wolności.