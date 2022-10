Nie miał prawa zbliżyć się do matki i siostry, a jednak przyszedł. Chwycił za siekierę

– Wczoraj sąd po analizie akt postępowania, przychylił się do policyjnego oraz prokuratorskiego wniosku i postanowił zastosować wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres najbliższych 3 miesięcy ­– tak policja streszcza finał swojej ostatniej interwencji.

Wydarzyło się to w Dęblinie, kiedy 58-letnia kobieta zgłosiła policji, że syn grozi jej, i pozostałym członkom rodziny, śmiercią.

Przestraszona kobieta wyznała, że podczas ostatniej awantury 27-letni mężczyzna na swoją siostrę zamachnął siekierą. Tak chciał ją zniechęcić do wezwania policji.

– Jak się okazało agresywne zachowanie mężczyzny trwa już od jakiegoś w czasu. Posiada on zakaz zbliżania do obu kobiet orzeczony wyrokiem sądowym, do którego się nie stosuje. Ponadto kilka miesięcy wcześniej usiłował przywłaszczyć pieniądze siostry grożąc natychmiastowym użyciu przemocy – dodają policjanci.