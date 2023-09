Nieznajome chciały pomocy, a okazały się złodziejkami. Staruszka straciła emeryturę i oszczędności

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 15. Samotnie zamieszkująca 79-latka usłyszała pukanie do drzwi. Gdy je otworzyła spostrzegła przed nimi trzy kobiety o ciemnej karnacji skóry – dwie w wieku około 60 lat i jedną w wieku około 30 lat.

- Nieznajome poprosiły ją o przekazanie im używanych ubrań. Dodatkowo poprosiły pokrzywdzoną o zagotowanie wody i nalanie jej do butelki. Po chwili jedna z kobiet oświadczyła, że otrzymała narzutę, która wyciągnęła i rozłożyła przed 79-latką. Podczas rozkładania narzuty kobieta częściowo zasłaniała wejście do pomieszczenia kuchni. Po chwili zgłaszająca poprosiła kobiety o opuszczenie domu. Po ich wyjściu sprawdziła miejsce gdzie przechowywała pieniądze, niestety jak się okazało oszczędności zniknęły. Wówczas zorientowała się, że została okradziona. Łupem „amatorek cudzego mienia” padło ponad 8 tysięcy złotych. Jak się okazało kobieta tego dnia otrzymała emeryturę, którą schowała razem z innymi oszczędnościami – relacjonuje aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej w Rykach, która prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Z uwagi na fakt, iż do zdarzenia doszło w domu oddalonym od zabudowań jednorodzinnych i drogi asfaltowej funkcjonariusze ryckiej gminy zwracają się do mieszkańców gminy Ułęż, a szczególnie miejscowości Drążgów o przekazanie wszelkich informacji dotyczących opisanych wyżej kobiet. W szczególności danych ewentualnego pojazdu którym mogły poruszać się kobiety. Jednocześnie apelują o ostrożność i ograniczone zaufanie do nieznajomych osób, które odwiedzają nasze domy.