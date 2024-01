We wtorek w godzinach popołudniowych kryminalny z ryckiej Policji w czasie wolnym od służby zauważył w Rykach poszukiwanego mężczyznę. 53-latek wszedł do jednego z marketów, a funkcjonariusz podążył z nim. Kryminalny przez chwilę obserwował mężczyznę, a kiedy upewnił się, że jest on osobą poszukiwaną o całej sytuacji poinformował policjantów, którzy byli na służbie. Następnie uniemożliwił mężczyźnie oddalenie się z miejsca do momentu przyjazdu patrolu.

- Kryminalny z Ryk udowodnił, że policjantem jest się całą dobę. Dzięki jego czujności 53-latek został zatrzymany i trafi do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę – informuje aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.