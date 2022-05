Zielone Agro Show. Coś specjalnie dla rolników już w ten weekend

Po 2 latach przerwy związanej z pandemią koronawirusa to rolnicze wydarzenie wraca do Ułęża. – W ubiegłym roku pokazy rolnicze były transmitowane online. Nie było wystawy – mówi Karolina Matuszewska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, organizator wydarzenia. – W tym roku tradycyjnie już będzie wystawa z pokazami. Myślę, że to właśnie one są główną atrakcją Zielonego Agro Show, zwłaszcza, że pokażemy sporo maszyn przeznaczonych do uprawy zielonek.

Począwszy od kosiarek, przetrząsaczy i pras po sieczkarnie. – Te maszyny będzie można zobaczyć w pracy – zachęca do udziału w dwudniowej imprezie Matuszewska. – Będzie też sporo stoisk oraz agendy rządowe, a także dilerzy i importerzy, u których rolnicy będą mogli uzyskać wszelkie informacje.

Jak zapowiadają organizatorzy, poza wystawcami oferującymi nowoczesne maszyny rolnicze będzie można odwiedzić także firmy produkujące nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz wiele innych.

Wystawę w sobotę i niedzielę można zwiedzać bezpłatnie w godz. 9-17. Zwiedzający nie płacą również za parking.