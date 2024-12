Syn zabił matkę. Ciało odnalazł mąż ofiary

Apelują do Donalda Tuska w sprawie Bogdanki

Samorządowcy z powiatu łęczyńskiego oraz przedstawiciele trzech związków zawodowych z Bogdanki wysyłają apel do premiera Donalda Tuska i pięciu ministrów z jego rządu. Postulują rozpoczęcie dialogu w sprawie uczciwej polityki transformacji energetycznej. Są zaniepokojeni brakiem jasnych działań rządu w tej materii. Powiat Łęczyński, oraz siedmiu innych z nim graniczących, to najbardziej górniczy rejon w Polsce. W Bogdance pracuje ponad 8 tys. ludzi. Kopalnie to największy pracodawca w regionie.