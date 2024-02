Chcą budować pomnik Jana Pawła II. Wkrótce decyzja rady

Wnioskodawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, które zwróciło się do lokalnych władz o wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika na samorządowej działce. Żelbetowy monument z napisem "Święty Jan Paweł II Patronem Miasta Dęblin" zajmie niecałe 2 metry kwadratowe powierzchni placu. Za jego budowlany projekt odpowiada Zespół Usług Projektowych z Dęblina.

Co ważne, pomnik Jana Pawła II to kolejny etap inicjatywy oficjalnego objęcia miasta Dęblin jego patronatem. Pomysł ten pojawił się już w roku 2018. Wyszedł od członków lokalnego stowarzyszenia "Civitas Christiana", który pod tą inicjatywą zebrali ok. 1,2 tys. podpisów, głównie od mieszkańców Dęblina. Poparcie uzyskała ona również ze strony radnych, duchownych oraz burmistrza miasta. Samorządowcy samodzielnie takiego patronatu ogłosić jednak nie mogli. Potrzebny był w tym celu specjalny dekret od hierarchów kościelnych z Watykanu. Taki dokument wydany został w roku 2020, ale z publicznym ogłoszeniem tej wieści m.in. ze względy na obostrzenia sanitarne, zaczekano do maja następnego roku. Zanim do tego doszło, do Dęblina z Krakowa przywiezione zostały relikwie Jana Pawła II.

Papieski patronat wiązał się z szeregiem wydarzeń kulturalnych poświęconych postaci Karola Wojtyły. W mieście organizowano konkursy plastyczne dla dzieci, koncerty o tematyce religijnej, wystawy, a nawet popularnonaukowe konferencje o pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski pod kątem transportu lotniczego zabezpieczanego przez Siły Powietrzne.

Warto wspomnieć, że w całym kraju liczba pomników Jana Pawła II szacowana jest na około 700, do tego dochodzi około 600 ulic, ponad 130 placów i kilkadziesiąt rond. Polskiego papieża na swojego patrona wybrało ponadto około 1000 szkół. Do tego dochodzą mosty, jak ten prowadzący przez Wisłę w Puławach.

Sesja podczas której radni zdecydują o zgodzie na pomnik w poniedziałek, 26 lutego. Początek o godz. 14.