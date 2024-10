Koniec darmowego parkowania. Opłaty od poniedziałku

Mieszkańcy Dęblina nie mają nic przeciwko osobom, które przyjeżdżają do ich miasta z innych miejscowości, jak choćby studenci Lotniczej Akademii Wojskowej. Niestety: przez lata liczba aut z obcymi rejestracjami rosła, a liczba wolnych miejsc postojowych w centrum spadała.

Permanentnie zapchane parkingi przy Ratuszu i ośrodku zdrowia utrudniały komunikację obywatelom chcącym zatrzymać się na godzinę, załatwić swoje sprawy i odjechać. W tej sytuacji wielu lokalnych kierowców było zmuszonych krążyć wokół urzędu szukając wolnego miejsca, o które zwłaszcza przed południem nie było łatwo.

- Żeby mieszkańcy Dęblina mogli częściej korzystać z miejsc postojowych tuż przy urzędzie, wprowadzamy strefę płatnego parkowania. Kupiliśmy już pierwszy parkomat, który uruchomimy w poniedziałek, 21 października - zapowiada Marek Basaj, sekretarz Dęblina.

Strefą objęta została ul. Rynek na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Niepodległości oraz ul. Prosta od ul. Wąskiej do ul. Rynek, łącznie ze znajdującymi się obok parkingami. Ile będzie kosztował postój? Pierwsza i druga godzina jest darmowa, trzecia kosztuje 5 zł, a czwarta i kolejne 4,5 zł.

Parkomat umożliwi opłaty zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą, a także blikiem. Dowód zakupu należy, podobnie jak ma to miejsce w innych miasta, trzeba będzie umieścić za szybą. Brak biletu grozi otrzymaniem kary w wysokości 100 zł. Prawo do nałożenia dodatkowej opłaty uchwalili radni Dęblina, a regulamin strefy zatwierdził burmistrz. Warto dodać, że opłaty będą pobierane tylko od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16.

Gdzie zatem mają parkować osoby, które są na nieco dłużej zostawić swoje auta, nie oddalając się przy tym zbyt mocno od lotniska wojskowego?

Dla takich kierowców samorząd przygotuje nowe miejsca postojowe przy ul. Wąskiej, wzdłuż ogrodzenia.

- My to już robimy, własnym sumptem. Całość powinna być gotowa w ciągu kilku tygodni - zapowiada sekretarz Basaj.

Ile miasto zarobi na parkomacie? Dęblińscy urzędnicy twierdzą, że nikt tego nie liczył, bo to nie dodatkowe wpływy motywowały władze do uruchomienia strefy, a chęć zwiększenia dostępu do Ratusza dla mieszkańców miasta. Sam parkomat kosztował ok. 40 tys. zł. Inwestycja powinna zwrócić się w przyszłym roku.