Zrzutka na mistrza świata. Młody sztangista zbiera pieniądze na zawody

Kolekcja medalowa tego młodego, utalentowanego sportowca jest spora. Jego największe osiągnięcie to, jak sam przyznaje na portalu zrzutka.pl, tytuł Mistrza Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc do lat 23. Złoty krążek zdobył w RPA w maju tego roku.

Poza tym Filip Lewczuk to także mistrz Polski w kategorii wiekowej do 23 lat, wagowej powyżej 120kg w Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Leżąc w Knurowie w 2023 roku. Ro temu był też najlepszy Ogólnopolskich Mistrzostwach Śląska, a drużynowo mistrzostwo kraju zdobywał i w 2022, i w 2023.

Teraz marzy mu się medal mistrzost Europy. Te odbędą się w Merignac we Francji.

„Niestety, podobnie jak przed wyjazdem do Afryki, na drodze do wyjazdu stoją ogromne koszty finansowe, które każdy ze startujących zawodników musi samodzielnie ponieść. W związku z tym, ponownie proszę Państwa o pomoc w spełnieniu kolejnego sportowego marzenia oraz ponownego reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej” – pisze Filip Lewczuk na zrzutka.pl.

Do jego apelu dołączyli właśnie członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna. Bo choć Filip jest zawodnikiem klubu z Ryk, to jego tata pochodzi z Zamojszczyzny, wiele lat przetańczył w zamojskim zespole ludowym i co roku wraca do miasta wspierając trwający jeszcze festiwal Eurofolk, jako współprowadzący.

„Wspierajmy młodych, skromnych i ambitnych!!! Filip to nasze „dziecko zespołowe”, które co roku towarzyszy rodzicom w Eurofolku” – apeluje ZpiT Zamojszczyzna na swoim facebookowym profilu.