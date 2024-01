ZUS od poniedziałku w nowym biurze

Biuro ZUS-u w Rykach przez ostatnie dekady mieściło się na parterze jednego z bloków mieszkalnych przy ul. Kościuszki. Jak mówi Maciej Reszewski, p.o. regionalnego rzecznika prasowego tej instytucji, warunki były skromne, miejsca dla interesantów niewiele, a dostęp dla osób niepełnosprawnych ograniczony.

Gdy w centrum miasta powstał nowy biurowiec należący do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach, władze ZUS-u postanowiły z tej okazji skorzystać.

- Podpisaliśmy umowę z miejską spółką, na mocy której wynajęliśmy lokal o powierzchni 140 mkw za 8,6 tys. zł brutto miesięcznie - wylicza nasz rozmówca. Jak dodaje rzecznik, warunki dla czworo pracowników biura terenowego, jak i interesentów znacznie się poprawią. Jedną z nowości będzie oczekiwana zwłaszcza w sezonie letnim klimatyzacja.

Nowe biuro ZUS rozpoczyna działalność w poniedziałek, 29 stycznia. Jego adres to ul. Słowackiego 5A. W związku z przeprowadzką, tuż przed tym terminem, jak wynika z komunikatu zakładu, mogą wystąpić opóźnienia w obsłudze klientów.

Warto wspomnieć, że niedawno ukończony biurowiec od PGKiM-u powstał kosztem blisko 4 mln zł. Oprócz ZUS-u na parterze budynku znajdzie się restauracja Grand Vega, a piętro zostanie zaadaptowane na gabinety lekarskie ryckiego SanMedu.

- Liczymy na to, że środki z komercyjnego wykorzystania tej nowej powierzchni pozwolą na zwrot poniesionej przez nas inwestycji. Ryki to miasto, które ciągle się rozwija, więc jestem o to spokojny - przyznaje Tomasz Pośpiech, prezes PGKiM.

Z naszych informacji wynika, że lokal przy Kościuszki, który za chwilę zwolni zakład ubezpieczeń, ma zostać tymczasowo (na czas remontu istniejącej siedziby) wykorzystany przez bank PKO BP. Docelowo natomiast, biurami po ZUS interesuje się Sąd Rejonowy w Rykach, który potrzebuje miejsca na swoje archiwa i magazyny.