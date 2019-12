Dwa srebrne medale bokserów z Lublina na mistrzostwach Polski

To starcie elektryzowało wszystkich fanów boksu w Polsce. Jeszcze niedawno wydawało się, że Michał Soczyński jest murowanym faworytem do zwycięstwa w wyścigu o przepustkę do turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Kiedy jednak Mateusz Masternak ogłosił, że wraca do boksu olimpijskiego, to pozycja Soczyńskiego mocno się osłabiła.

Popularny „Master” to jedna z najbardziej znanych postaci w krajowym boksie zawodowym. Na profesjonalnych ringach był obecny przez 12 lat i w tym czasie stoczył 46 zawodowych walk, z czego na swoją korzyść rozstrzygnął aż 41. Wywalczył m.in. pas mistrza Europy, a także miał okazję bić się o tytuł mistrza świata. Niestety, w Monte Carlo w 2014 r. przegrał z Yourim Kalengą z Francji. Po raz ostatni w zawodowym ringu pojawił się w październiku ubiegłego roku, kiedy w Orlando w ćwierćfinale turnieju World Boxing Super Series przegrał jednogłośnie na punkty z Yunierem Dorticosem z Kuby.

Po tym pojedynku Masternak stwierdził, że chce spełnić swoje wielkie marzenie i wystartować w Igrzyskach Olimpijskich. Turniej w Opolu do tego celu go znacznie przybliżył, bo Masternak we wszystkich walkach wygrywał bardzo pewnie. Finałowy pojedynek z Soczyńskim był świetną promocją dyscypliny. Lublinianin od samego początku ruszył na faworyta i momentami spychał go do defensywy. „Master” boksował bardzo ekonomicznie i co jakiś czas trafiał Soczyńskiego ciosami podbródkowymi.

W kolejnej odsłonie Masternak dalej punktował młodszego przeciwnika, a do tego imponował postawą w defensywie. Soczyński zadawał dużo ciosów, ale nie były one w stanie przebić się przez gardę zawodnika z RUSHH Kielce. Ostatnia runda to już popis Masternaka, który bezlitośnie wykorzystywał fakt, że pięściarzowi PACO zaczynało brakować sił. Sędziowie na koniec nie mieli wątpliwości i w komplecie wskazali na Masternaka.

– Mimo sporego doświadczenia na ringach zawodowych, to w boksie olimpijskim jestem nowicjuszem. W każdej walce czegoś nowego się uczę. Jestem pełen uznania dla Soczyńskiego, bo był znakomicie przygotowany do tego pojedynki. Moim celem są Igrzyska Olimpijskie i myślę, że w piątek wykonałem mały krok w kierunku Tokio – mówił na antenie TVP Sport Mateusz Masternak.

– Nie mogę mieć do Michała żadnych pretensji, bo stoczył kapitalny pojedynek. Mój podopieczny to wciąż młody bokser i w pewnych momentach był zbyt miękki. Myślę, że miesiąc czy dwa dobrej pracy i pokona Masternaka – powiedział Władysław Maciejewski, trener KS PACO.

W Opolu srebrny medal wywalczył także Andrzej Swiatyj. Bokser BKS Olimp Lublin walczył w kategorii 69 kg. Pochodzący z Ukrainy podopieczny Andrzeja Głąba w pojedynku o złoto zmierzył się z Pawłem Kastraminem. Start tego ostatniego w mistrzostwach Polski wzbudził sporo kontrowersji, bo jest on reprezentantem Białorusi. W jej barwach startował m.in. w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r.

W konfrontacji z tak utytułowanym przeciwnikiem Swiatyj nie miał większych szans, zwłaszcza, że szybko odnowiła mu się kontuzja łuku brwiowego. W końcówce pierwszej rundy zaczął też obficie krwawić z nosa. Kastramin nie zostawił w ringu najmniejszych wątpliwości i wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów.

Wybrane wyniki – ćwierćfinały, kat 69 kg: Andrzej Swiatyj (BKS Olimp Lublin) – Piotr Tobolski (Imperium Boxing Wałbrzych) 4:1 * 81 kg: Jan Lauk (Shark Łódź) – Kajetan Kalinowski (KS PACO Lublin) 5:0 * 91 kg: Michał Soczyński (PACO) – Tomasz Spychalski (KB Zagłębie Konin) RSC 2 r. Półfinały, kat. 69 kg: Swiatyj – Kacper Niewiadomski (KS Raszyn) RSC 3 r. * 91 kg: Soczyński – Witold Lisek (06 Kleofas AZS AWF Katowice) 5:0. Finały, kat. 52 kg: Jakub Słomiński (KS Wda Świecie) – Maciej Jóźwik (BKS Skorpion Szczecin) 3:2 * 57 kg: Jarosław Iwanow (TS Wisła Kraków) – Mateusz Wojtasiński (UKS Adrenalina Wrocław) 5:0 * 63 kg: Damian Durkacz (BKS Concordia Knurów) – Mateusz Polski (KB Karlino) 5:0 * 69 kg: Paweł Kastramin (Żoliborska Szkoła Boksu) – Swiatyj 5:0* 75 kg: Ryszard Lewicki (Skorpion) – Rafał Wołczecki (Adrenalina) 4:1 * 81 kg: Sebastian Wiktorzak (Skorpion) – Mateusz Goiński (Zagłębie) 5:0 * 91 kg: Mateusz Masternak (RUSHH Kielce) – Soczyński 5:0 * +91 kg: Oskar Safarian (Concordia) – Aleksander Stawirej (KS Ziętek Team Kalisz) 3:2.