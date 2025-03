Lublinianie przystąpią do rywalizacji z zespołem Łodzi w dobrych nastrojach. To za sprawą wygranej na inaugurację ligowej wiosny z Drew Pal 2 RC Lechią Gdańsk. Podopieczni Andrzeja Kozaka zwyciężyli 41:12. Już po 40 minutach gospodarze prowadzili 19:5. Wygrana sprawiła, że dorobek ekipy powiększył się o pięć punktów. Do piątej Juvenii Kraków zbliżyli się na punkt, a do czwartej Arki Gdynia – na 10 „oczek”.

Edach Budowlani chcą walczyć o miejsce w najlepszej czwórce, choć straty po rundzie jesiennej są znaczące. Warto wspomnieć, że zarówno Juvenia, jak też Arka rozegrały jedno spotkanie mniej niż lublinianie. Mecz mniej na swoim koncie mają także sobotni rywale lubelskiej ekipy. Przed tygodniem KS WizjaMed Budowlani Łódź mieli zmierzyć się na wyjeździe z Juvenią. Spotkanie zostało odwołane z powodu warunków atmosferycznych. Ewentualny nowy termin jego rozegrania nie jest jeszcze znany. Decyzję w tej sprawie podejmie Komisja Gier i Dyscypliny.

Faworytem sobotniej potyczki w Łodzi wydają się być podopieczni Andrzeja Kozaka. Wiosną do dyspozycji lubelskiego szkoleniowca są nowi zawodnicy. Z Lechii Gdańsk na pozycji numer 10 występuje Austin Davids z Republiki Południowej Afryki. Z kolei na młynarzu lublinianie mają Gerharda Thirioniego z Namibii.

Obaj wystąpili w debiutanckim spotkaniu w lubelskich barwach. Davids zdobył sześć punktów wykonując dwa podwyższenia. Dla lubelskiego zespołu przyłożenia zdobyli: Panashe Dube (cztery, 20 pkt), Grzegorz Szczepański (dwa, 10 pkt) i Jakub Bobruk (jedno, 5 pkt).

W pierwszym spotkaniu obu drużyn, w pierwszej rundzie, w Lublinie, górą byli lublinianie, którzy zwyciężyli 33:22.