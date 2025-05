Młodzież z Nałęczowa uszyła ubrania z opadów. Pokażą je w stolicy

Do uszycia ubrań uczniowie z gminy Nałęczów wykorzystali nietypowe materiały. Zamiast bawełny, jedwabiu, czy lnu - sięgnęli po foliowe reklamówki, przewody elektryczne, części komputerowe. Projektanci tej "eko-mody" starali się bazować na odpadach w kolorze zielonym i niebieskim, które to według organizatorów nawiązują do Dnia Ziemi.

Uspokajamy - młodzież nie musiała wyciągać niczego ze śmietników. Jak informują organizatorzy akcji, do zabawy w projektowanie strojów przywieziono wybrane wcześniej "bezpiecznie przetworzone surowce" prosto z zakładów ich przetwarzania. To, co można wykorzystać do przygotowania eko-ubrań, wskazały kostiumografki, absolwentki policealnej szkoły artystycznej z Warszawy.

Zanim młodzież z Nałęczowa i okolic zajęła się szyciem, wiązaniem i przymierzaniem odzieży z recyklingu, wysłuchała lekcji przyrody, którą poprowadziły specjalistka od ekologii Magdalena Staśkiewicz oraz pedagog Katarzyna Roszkowska. W "Modzie na recykling" wzięli udział uczniowie SP im. S. Żeromskiego w Nałęczowie, SP im. A. Mickiewicza w Piotrowicach, SP im. E. Szelburg-Zarembiny w Drzewcach oraz SP im. B. Prusa w Sadurkach. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy i upominki.

- Edukacja ekologiczna, którą prowadzimy ma sens i spotyka się ze wspaniałym odbiorem zarówno młodszych, jak i dorosłych. Wszyscy dowiadują się dlaczego odpadów opakowaniowych i elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza i jak prawidłowo segregować zużyte opakowania - mówi Magdalena Staśkiewicz.

"Moda na recykling" w Nałęczowie była częścią ogólnopolskiej akcji, której finał odbędzie się we wrześniu w Warszawie. Tam zaplanowano pokaz eko-mody z udziałem uczniów wszystkich szkół, które brały udział w warsztatach, w tym tych z gminy Nałęczów. Stylizacje z odpadów prosto od projektantki mody, Ewy Ślusakowicz, założą na siebie gwiazdy telewizji, jak Paulina-Sykut Jeżyna, Anna Mucha, Katarzyna Cichopek czy Dorota Gardias.