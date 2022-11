Zamość. Gdy zima za pasem. Jak pomóc potrzebującym? Gdzie zadzwonić?

W dzień jest jeszcze na plusie, ale bywało, że nocami temperatury spadały poniżej zera. Dlatego władze Zamościa apelują do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby, które w okresie jesienno-zimowym mogą potrzebować pomocy. My sprawdzamy, co miasto robi dla bezdomnych, samotnych i starszych osób.