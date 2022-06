Łukasz Maciec niebawem stoczy w Londynie kluczową dla swojej kariery walkę

33-letni podopieczny Władysława Maciejewskiego to kawał historii lubelskiego boksu. Jeszcze kilka lat temu regularnie pojawiał się na największych galach na świecie. Bił się m.in. w Barclays Center w USA. W ringu toczył wyrównane, chociaż przegrane, boje ze słynnymi Gianlucą Branco czy Hugo Centeno Jr. 6 lat temu jego kariera znalazła sie z różnych przyczyn w mocnym odwrocie, a Maciec w ciągu 4 lat stoczył tylko dwie walki. Od jesieni 2020 r. próbuje się jednak odbudować i idzie mu to całkiem nieźle. Po 2 efektownych triumfach dostał wreszcie szansę na powrót do wielkiego świata i w londyńskiej O2 Arena zmierzył się z Anthony Fowlerem. Bój z Brytyjczykiem był bardzo zacięty, ale Maciec ostatecznie go przegrał. Wstydu jednak nie przyniósł, bo zebrał bardzo pozytywne recenzje. I to chyba właśnie one przekonały Brytyjczyków, aby dać Polakowi kolejną szansę. 9 lipca w Londynie zmierzy się z Irlandczykiem Caoimhinem Agyarko, a zwycięzca tego pojedynku zgarnie pas WBA.

Agyarko to zawodnik z bardzo wysokiej półki. 25-latek jeszcze nie przegrał w zawodowym ringu. Ostatnio bił się w marcu, kiedy pokonał na punkty Juana Carlosa Rubio. W ostatnich latach w efektowny sposób znokautował również chociażby Noe Lariosa Jr. czy Jeza Smitha. – Dostałem ofertę, której nie mogłem odrzucić. Agyarko to rywal notowany w rankingach na podobnych miejscach, co ja. Bije silnie, równo stoi na nogach – będzie na pewno wymagającym przeciwnikiem. Nie zamierzam jednak przesadnie skupiać się na nim. Nie chcę zagłębiać się w jego mocne czy słabe strony. Muszę skupić się na sobie. Stawką jest pas, więc albo mnie zniosą z ringu albo jego. Ta walka jest dla mnie wielką szansą – przekonuje Łukasz Maciec.

Pięściarz Starej Szkoły Boksu Lublin w swoim rekordzie ma 33 pojedynki, z czego wygrał 28. Ostatni raz między linami pojawił się w maju, kiedy w Środzie Wielkopolskiej nie miał problemów z wypunktowaniem Joela Julio.

Walka w Londynie odbędzie się 9 lipca. Polak do stolicy Wielkiej Brytanii uda się 6 lub 7 lipca. Pojedynek będzie transmitowany poprzez płatną platformę DAZN.