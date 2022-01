Anna Berezecka wystąpiła w FIS Cup w niemieckim Reit im Winkl

W tym gronie są również Anna Berezecka i Bartosz Cielniak. Zawodnicy MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski w weekend rywalizowali w niemieckim Reit im Winkl w FIS Cup.

Chociaż to zawody zaledwie europejskiej trzeciej ligi, to miały mocną obsadę. Wśród uczestników było m.in. wiele zdolnych juniorek, które przygotowują się do mistrzostw świata w swojej kategorii wiekowej. Do tej imprezy szykuje się również Berezecka, która jednak w Reit im Winkl zaprezentowała się przeciętnie. W sobotę 19-latka ledwo przebrnęła przez kwalifikacje sprintu, w których zajęła 30 miejsce. Do zwyciężczyni, Niemki Lindy Schumacher, Berezecka straciła 22 sek. W bezpośredniej walce tomaszowiance poszło jednak już lepiej i ukończyła rywalizację na 15 pozycji, co jest najlepszym wynikiem spośród Biało-Czerwonych. Zwyciężyła reprezentantka gospodarzy, Verena Veit, 11 sprinterka w czasie ostatnich mistrzostw świata juniorek. Dzień później, w biegu na 5 km stylem dowolnym, Berezecka była dopiero 42 w klasyfikacji juniorek. Do najlepszej w Reit im Winkl, Lisy Zinecker, zawodniczka MULKS Grupa Oscar straciła blisko 2 min.

W Niemczech startował także Bartosz Cielniak, ale on tego weekendu nie może zaliczyć do udanych. W sobotnim sprincie techniką klasyczną był dopiero 37 i nie zakwalifikował się do finału. W niedzielnym biegu techniką dowolną był 28 w klasyfikacji juniorów. Zawodnik z Tomaszowa do zwycięzcy, Niemca Eliasa Kecka, stracił ponad dwie minuty. (kk)

Walczyli o Puchar Gryfa

W Tomaszowie Lubelskim rozegrano zawody o Puchar Gryfa. Na starcie stanęło aż 84 zawodników, którzy rywalizowali w wielu kategoriach wiekowych. Seniorzy walczyli na dystansie 7200 m. Wśród nich najlepszy był Mateusz Mandziuk. 32-latek reprezentuje barwy MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski. Drugi na mecie był Paweł Filip. 51-latek ze Skipol.pl Team Lublin stracił do triumfatora blisko dwie minuty. Na najniższym stopniu podium stanął inny z miejscowych zawodników, Łukasz Krawczyk. Wśród seniorek, walczących na dystansie 4800 m, na starcie pojawiły się zaledwie 2 zawodniczki. Wygrała Beata Bielecka z Morsy Spod Młyna Tomaszów Lubelski. Drugie miejsce, ze stratą ponad minuty, zajęła Dorota Stokfisz z Rabinówki.