Na lubelskim Felinie odbył się VIII Ogólnopolski Czempionat Kuców oraz Ogólnopolski Pokaz Kuców i Koni Małych

Impreza organizowana w ośrodku Uniwersytetu Przyrodniczego na lubelskim Felinie okazała się olbrzymim sukcesem. Licznie zgromadzeni obserwatorzy mieli okazję zobaczyć w akcji najpiękniejsze w naszym kraju kuce. Wśród nich szczególny aplauz budziły kuce felińskie. To specjalna populacja rasowa koni, która została wyhodowana przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Są one bardzo wszechstronne i mogą służyć zarówno do sportu, pracy w polu, jak i pracy z małym dziećmi w ramach chociażby hipoterapii.

Impreza zbiegła się z obchodami 100 rocznicy urodzin prof. dr hab. Ewalda Sasimowskiego. Ten wybitny zootechnik 50 lat temu przyczynił się do powstania rasy kuców felińskich. Był też prezesem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Lubelskiego Towarzystwa Hodowców Koni czy przewodniczącym Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk. Za swoją działalność w 1991 r. został doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie.

Co jest szczególnie istotne, impreza zorganizowana w nowoczesnej Arenie Konnej przyciągnęła mnóstwo dzieci. Miały one okazję zapoznać się z tym eleganckim sportem, bo wiele koni wyglądało naprawdę imponująco. Do dobrego zaprezentowania zachęcało również otoczenie. Sama Arena Konna to przecież obiekt najwyższej klasy. Całości smaku dodaje piękny mural odzwierciedlający słynne malowidła naskalne z jaskini Lascaux.

A trzeba pamiętać, że to tylko jeden z obiektów Stacji Badawczej Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii. Konie tam trenowane mają znakomite warunki. Jest dla nich szykowane nawet specjalne SPA. – Będzie tam hydrobieżnia, mata wibrująca czy solarium. To ostatnie jest potrzebne do rozgrzewania mięśni po treningu. Koń też jest sportowcem i potrzebuje odnowy biologicznej. Te wszystkie zabiegi sprawiają, że może być w znakomitej kondycji – mówiła przy okazji jednej z imprez mgr Anna Skowerska-Wiśniewska z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni.