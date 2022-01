Udane występy kolarzy z naszego województwa na mistrzostwach Polski

Najbardziej wartościowy wynik osiągnęła startująca w kategorii juniorek Barbara Cywińska. Zawodniczka Mayday Medisept Team ukończyła rywalizację na siódmym miejscu. Jej strata do zwyciężczyni, Malwiny Mul z KLKS Azalia Brzóza Królewska, była jednak potężna i wyniosła jedno okrążenie. Pozostałe miejsca na podium w kategorii juniorek zajęły Tatiana Gromada z Phoenix Cycling Team oraz Kinga Żuk z Domin Sport Cycling Talent.

Wartościowy wynik osiągnął również Kacper Maciejuk. Zawodnik KS Pogoń Mostostal Puławy ukończył wyścig orlików na 10 pozycji. Wygrał Szymon Pomian z GKS Cartusia w Kartuzach, srebro wywalczył Patryk Janiszewski z MGLKS Błękitni Koziegłowy, a brąz Miłosz Ośko z HRE Mazowsze Serce Polski.

Klasyfikacja orlików była prowadzona równolegle do klasyfikacji elity. W niej Kacper Maciejuk zajął 17 miejsce. Mistrzem Polski został Marek Konwa z UKS Krupiński Suszec, a na podium stanęli jeszcze Patryk Stosz z Voster ATS Team i Paweł Bernas z JBG-2 Cyrospace. Puławianin do Konwy stracił aż 3 okrążenia.

Pogoń buduje skład

KS Pogoń Mostostal Puławy powoli buduje skład na nadchodzący sezon szosowy. Wiadomo już, że w niebieskiej koszulce ścigać się będą Kacper Maciejuk, Michał Sędzielewski, Antoni Gańko i Marcin Zarębski. Ten ostatni to najnowszy nabytek puławskiej ekipy. 21-latek przez sporą część swojej kariery ścigał się dla TC Chrobry Scott Głogów, a w poprzednim roku w jej barwach sięgnął po wicemistrzostwo Polski orlików. Później ścigał się dla Cycling Academy Trencin, w barwach której walczył m.in. w wyścigach w Rumunii czy na Słowacji. W tym pierwszym zajął nawet 22 miejsce podczas etapu wiodącego ulicami Bukaresztu. Niestety, puławianie zaliczyli też kilka osłabień. Tym najpoważniejszym jest odejście do Voster ATS Team Artura Sowińskego. Do Santic Wibatech Continental Team przeszli natomiast Piotr Pękala oraz Bartłomiej Proć. Dla tego drugiego, specjalisty od sprinterskich finiszów, będzie to pierwszy sezon spędzony w zawodowym peletonie.