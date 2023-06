VIII Ogólnopolski Czempionat Kuców oraz Ogólnopolski Pokaz Kuców i Koni Małych już w niedzielę

Lublin poprzez ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego na Felinie zyskał atrakcyjne miejsce dla fanów jeździectwa. Konie trenowane w Stacji Badawczej Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii na lubelskim Felinie mają znakomite warunki. Jest dla nich przygotowane nawet specjalne SPA. – Będzie tam hydrobieżnia, mata wibrująca czy solarium. To ostatnie jest potrzebne do rozgrzewania mięśni po treningu. Koń też jest sportowcem i potrzebuje odnowy biologicznej. Te wszystkie zabiegi sprawiają, że może być w znakomitej kondycji – mówiła przy okazji jednej z imprez mgr Anna Skowerska-Wiśniewska z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni.

Wrażenie robi również Arena Konna. Obiekt jest urządzony z olbrzymim rozmachem. Całości smaku dodaje piękny mural odzwierciedlający słynne malowidła naskalne z jaskini Lascaux.

Tym razem będzie on gospodarzem VIII Ogólnopolski Czempionat Kuców oraz Ogólnopolski Pokaz Kuców i Koni Małych. Gwiazdą imprezy będą kuce felińskie. To specjalna populacja rasowa koni, która została wyhodowana przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Są one bardzo wszechstronne i mogą służyć zarówno do sportu, pracy w polu, jak i pracy z małym dziećmi w ramach chociażby hipoterapii. Tę rasę stworzył prof. dr hab. Ewald Sasimowski, a w tym roku będzie obchodzona 100 rocznica jego urodzin i 50 rocznica powstania tej rasy. – Czeka nas czempionat hodowlany, w którym chcemy pokazać kuce z całej Polski. Podczas takiego spotkania wymieniamy się doświadczeniami. Kuce będą oceniane pod względem typu danej rasy, chodów czy przygotowania do pokazu – mówi mgr Ewelina Tkaczyk z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Impreza rozpocznie się w niedzielę o godz. 9. Warto odwiedzić Arenę Konną na lubelskim Felinie, bo pojawią się tam najpiękniejsze konie, które z pewnością zachwycą miłośników tych zwierząt.