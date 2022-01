W Tomaszowie Lubelskim odbędzie się Ogólnopolski Bieg Hetmański

Już po raz 33 najlepsi narciarze w Polsce spotkają się na trasach w Siwej Dolinie, aby rywalizować w Ogólnopolskim Biegu Hetmańskim. Ta impreza od lat przyciąga zawodników nie tylko sportowymi emocjami, ale również niepowtarzalną atmosferą. Ważny jest także dystans, bo w naszym kraju nie ma zbyt wielu okazji, aby rywalizować na trasie liczącej aż 25 km. Tyle do pokonania będą mieli mężczyźni, panie zmierzą się na trasie o 15 km krótszej. Atrakcyjne są również nagrody, bo finansowe gratyfikacje otrzyma cała pierwsza szóstka. Zwycięzcy wzbogacą się aż o 500 zł. W poprzednim roku, mimo pandemicznych ograniczeń, na starcie stanęło aż 117 osób. Wśród panów najlepszy wówczas był Bartosz Cielniak z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski. U pań triumfowała jego klubowa koleżanka Anna Berezecka. Oboje to członkowie kadry narodowej, a Berezecka w tym sezonie zdążyła już zadebiutować w zawodach Pucharu Świata. W Dreźnie furory nie zrobiła i nie zdołała wywalczyć pucharowych punktów, ale i tak stała się drugą zawodniczką w historii MULKS Grupa Oscar, która wystąpiła w tym prestiżowym cyklu. Pierwszą jest oczywiście Monika Skinder, której zabraknie w tym roku w Tomaszowie Lubelskim. Liderka reprezentacji Polski została nominowana do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i obecnie całą swoją uwagę poświęca przygotowaniu się do tej imprezy.

Niedzielny Bieg Hetmański ruszy o godz. 12. Dekoracja najlepszych zawodników planowana jest na godz. 14. Już od godz. 10 z trasą zmagać się będą natomiast zawodnicy z młodszych kategorii wiekowych.

Kibice biegów narciarskich dzień wcześniej będą mogli obserwować w Tomaszowie Lubelskim jeszcze jedną interesującą imprezę – mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS. Ona ruszy o godz. 10 i potrwa do godz. 13.15.