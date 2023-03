W weekend w Lublinie odbędą się mistrzostwa województwa w ujeżdżeniu

Ten nowoczesny obiekt doczekał się już drugiej w krótkim czasie ważnej imprezy. Przed tygodniem gościli na nim specjaliści od skoków przez przeszkody, którzy oficjalnie zainaugurowali sportową działalność tego ośrodka. Imprezę wygrała Dominika Strąk, która startowała na koniu Let Me Fly i jako jedyna zaliczyła dwa bezbłędne przejazdy. W nagrodę otrzymała 1000 zł premii. Na drugim miejscu rywalizację ukończyła Magdalena Erd jadąca na koniu September Hit. Brązowy medal wywalczyła Emilia Romanek na Gold Champion. – Bardzo cieszymy się, że mogliśmy zorganizować halowe mistrzostwa województwa lubelskiego w skokach przez przeszkody. Nasz obiekt pachnie nowością, bo konie weszły do niego 1 marca. To duma całego Uniwersytetu Przyrodniczego, który mocno stawia na kierunki związane z hippiką – mówi Anna Skowerska-Wiśniewska, Dyrektor zawodów.

Teraz na obiekcie, który potocznie nazywany jest Areną Lublin pojawią się specjaliści od ujeżdżenia. – To sport polegający na wykonaniu układu figur w rytm towarzyszącej muzyki. Ta dyscyplina różni się od skoków przez przeszkody, które dla przeciętnego widza są łatwiejsze do obserwowania. W nich widać, kto zrzucił przeszkody czy kiedy koń się wyłamał. Ocenianie ujeżdżenia jest zarezerwowane dla specjalistów, którzy widzą odpowiednie figury. Zapraszamy jednak wszystkich chętnych do obserwacji zawodów, bo jest to niepowtarzalna okazja do zobaczenia konia w tańcu – przekonuje Ewelina Tkaczyk z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Swój udział w imprezie w Lublinie zapowiedziało już kilka lokalnych gwiazd jak chociażby Anna Grygier-Wójtowicz czy Diana Zaręba. Faworytem zmagań jest jednak Jarosław Wierzchowski, który od wielu lat należy do szerokiej europejskiej czołówki w ujeżdżeniu. Zawody zarówno w sobotę, jak i niedzielę ruszą już o godz. 9 i potrwają do godz. 16. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.