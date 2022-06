W niedzielę w gminach Wysokie i Zakrzew odbędzie się Cisowianka Mazovia MTB Marathon

– Gminy Wysokie i Zakrze posiadają przepiękne tereny do uprawiania kolarstwa. Chcemy, aby to był piknik rodzinny. Planujemy chociażby wyścigi na rowerkach biegowych, które będą świetną okazją do zabawy dla dzieci. Dla najmłodszych atrakcją będzie rybka Mini Mini. Wiem, że kiedy dzieci ją widzą, to od razu czują olbrzymią energię. Mamy olbrzymie wsparcie ze strony samorządu. Gmina Wysokie zapewnia śliczne zaplecze. Spodziewamy się przyjazdu kilkuset osób, więc gmina będzie mogła pokazać, że jest terenem bardzo gościnnym i wartym odwiedzenia. Jestem też zachwycony gminą Zakrzew. To piękne miejsce, gdzie panują idealne warunki do uprawiania kolarstwa górskiego. Dodatkowym atutem jest spokój i małe natężenie ruchu samochodowego. Czuje się tam wolność i piękną przyrodę. Jestem dumny, że odwiedzimy gminy Wysokie i Zakrzew – mówi Cezary Zamana.

Kolarze będą rywalizować na trzech dystansach – Hobby, Fit i Pro. Ten pierwszy jest przeznaczony dla najmłodszych adeptów kolarstwa. Jego start jest zaplanowany na godz. 10.30 z placu przy ul. Strażackiej w Wysokiem. Trasa będzie liczyła aż 11 km, a najtrudniejszy jej moment będzie miał tuż po starcie, kiedy kolarze przez 1,5 km będą podążać wznoszącą się drogą wojewódzką w kierunku Tarnawki Drugiej.

Koronne dystanse Fit i Pro ruszą o godz. 11.30 również z placu przy ul. Strażackiej w Wysokiem. Ten pierwszy będzie liczył 31 km, a drugi aż 49 km. Trasa jest bardzo malownicza i wiedzie m.in. przez skupisko rozlewisk między Tarnawką i Targowiskiem Kolonia. Później cykliści przejadą m.in. przez wąwóz, którego nachylenie sięga 15 procent. Na dystansie Pro na uczestników czeka jeszcze m.in. Sowia Góra. Zawodnicy na metę powinni dotrzeć między godz. 13, a 14. - To będzie piękna impreza, a my chcemy promować się poprzez kolarstwo. Gminy Wysokie czy Zakrzew znakomicie nadają się do organizacji tak dużej imprezy. Są tam wspaniałe trasy i cieszę się, że te tereny odwiedzą ludzie z całej Polski – mówi Zdzisław Antoń, starosta lubelski. – Jesteśmy rolniczą gminą, ale bardzo cieszymy się, że będziemy mogli gościć Mazovia MTB Marathon. Posiadamy wiele atrakcji turystycznych, w tym kościółek z XVIII w. czy Jezioro Boćki – zachwala swój region Teodora Zaręba, wójt gminy Zakrzew. – Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik był zadowolony. Pragniemy, aby atmosfera była bardzo rodzinna, dlatego na naszym pikniku pojawią się „dmuchańce”, lody czy wata cukrowa – dodaje Dorota Dobrzyńska, wójt gminy Wysokie.

Zapisy do Cisowianka Mazovia MTB Marathon są prowadzone przez stronę internetową organizatora. Istnieje możliwość dołączenia do grona uczestników również w dniu zawodów. Wpisowe wynosi 30 zł do 120 zł i jest zależne od wybranego dystansu.