Andżelika Młynarczyk udanie zaprezentowała się na zawodach w Hiszpanii

Impreza odbyła się na północy Hiszpanii, w mieście Leon. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali bez podziału na kategorie, miejsce na podium ustalano w oparciu o klasyfikację Sinclair’a. Bardzo udany występ zaliczyła młoda łukowianka Andżelika Młynarczyk. Sztangistka Olimpijczyka Łuków na pomoście w Hiszpanii poprawiła swoje rekordy życiowe. Nowy wynik w rwaniu to 63 kg. Z kolei w podrzucie osiągnęła 75 kg. Tutaj zaczynała od sztangi ważącej 68 kg. W kolejnej próbie uporała się z ciężarem o cztery kg większym (72 kg). Trzecie podejście zakończyło się nową życiówką – 75 kg. W podrzucie zawodniczka Olimpijczyka osiągnęła 138 kg. W punktacji Sinclair’a przełożyło się to na 206,46 pkt. Lepsze od naszej reprezentantki były Francuzka Margot Kochetova z wynikiem według Sinclair’a 213, 93 pkt (55 kg w rwaniu + 68 kg w podrzucie, co dało 123 kg w dwuboju) i Hiszpanka Gomez Sosa Evelyn. Jej wynik w klasyfikacji Sinclair’a to 209,17 pkt. Na taki rezultat złożyło się 61 kg w rwaniu i 70 kg w podrzucie, co dało 131 kg w dwuboju.

W reprezentacji Polski wystąpiły jeszcze Małgorzata Myjak (LKS Budowlani-Kucera Nowy Tomyśl) i Julia Szczepaniak (MGLKS tarpan Mrocza) oraz trzej sztangiści: Kacper Filipiak (Husaria Lubraniec), Dawid Lisiak (LKS Budowlani-Kucera Nowy Tomyśl) i Oskar Ołubek (LKS Omega Kleszczów). Lisiak i Filipiak wrócili do Polski ze srebrnymi medalami. – Start bardzo dobry, biorąc pod uwagę, że startowaliśmy młodym zespołem. Jednocześnie bardzo walecznym i… głodnym sukcesu. Waleczność przełożyła się na wicemistrzostwo w Pucharze Unii Europejskiej. Bardzo duża skuteczność podejść i rekordy życiowe świadczą o dobrym przygotowaniu zawodników w klubach do zawodów, za co wszystkim dziękujemy – powiedział Sebastian Ołubek, jeden z opiekunów reprezentacji Polski, cytowany przez stronę Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.