Weronika Zielińska-Stubińska wystąpi na mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów

Przedstawicielka naszego regionu wystartuje w kategorii 81 kg. Jej zmagania od godz. 17 będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Extra. Dla podopiecznej Jarosława Sacharuka i Pauliny Szyszki będzie to drugi start w mistrzostwach Europy. Bialczanka debiutowała rok temu podczas zawodów w Moskwie. – Tamten start nie wyszedł dobrze – mówi Zdzisław Żołopa, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów.

Jest duża szansa, że tegoroczne ME w Albanii będą dużo lepsze. – Weronika ustanawiała w tym roku rekordy życiowe. Obecne to 100 kg w rwaniu i 127 w podrzucie. Mamy szansę na to, aby znalazła się na podium. Z drugiej strony trzeba też zachować spokój. Zawsze ostatecznym weryfikatorem formy jest pomost. Zobaczymy na jak wiele pozwolą naszej reprezentantce rywalki – mówi Żołopa.

Z kolei od godz. 20, w wadze do 96 kg wystartują Bartłomiej Adamus i Jakub Michalski. Transmisja w Polsacie Sport News.

Polska w Tiranie zdobyła dwa brązowe medale. W kategorii 73 kg trzeci był Piotr Kudłaszyk. Zawodnik Budowlanych Całus Nowy Tomyśl wyrwał 143 kilogramy i podrzucił 181. W podrzucie, który jest jego koronną konkurencją, sędziowie nie zaliczyli mu pierwszego podejścia do sztangi ważącej 176 kg, a następnie dopatrzyli się błędu przy podejściu do 181. Dopiero trzecia próba była udana.

Z kolei wśród kobiet na najniższym stopniu podium stanęła Monika Marach. Sztangistka Tarpana Mrocza to aktualna mistrzyni Europy juniorów do lat 17. Na pomoście w stolicy Albanii Polka zaliczyła super debiut wśród seniorek. Startująca w kategorii do 71 kg Polka wyrwała 99 kg i podrzuciła 116 kg. Dało jej to w dwuboju 215 kg. Debiutantka poprawiła o dwa kilogramy rekord Polski w rwaniu.

W Tiranie zaprezentowała się także Emilia Rechul z Agrosu Zamość. Nasza rodaczka wystąpiła w grupie B kat. 64 kg, w której ostatecznie zajęła drugą lokatę czyli w końcowym rozrachunku była dziewiąta. Rechul zaliczyła pięć podejść, w rwaniu poprawiła rekord życiowy – 86 kg. W podrzucie zrobiła 110 kg, łącznie 196 kg.