71. Turniej Czterech Skoczni. Halvor Egner Granerud nie miał sobie równych

Norweski skoczek przed zawodami w Bischofshoen miał nieco ponad 20 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Dawidem Kubackim i w ostatnim konkursie miał przypieczętować swoje zwycięstwo w 71. edycji niemiecko-austriackiej imprezy. Granerud był faworytem piątkowych zawodów, a dzień wcześniej okazał się najlepszy w kwalifikacjach wyprzedzając Kubackiego.

W pierwszej serii konkursowej Norweg potwierdził, że jest obecnie w najlepszej formie wśród całej stawki szybując na odległość 139,5 metra. Granerud prowadził na półmetku zmagań z przewagą 1,1 punktu nad Anze Laniskiem (140,5 m). Trzecie miejsce zajmował Dawid Kubacki (135,5 m), ze stratą 4,9 punktu do lidera. Warto tutaj dodać, że nasz reprezentant w dniu Trzech Króli został ojcem i cały dzień był dla niego bardzo emocjonujący. Na szóstej pozycji sklasyfikowany był Kamil Stoch, który wylądował na 138 metrze i pokazał po raz kolejny, że jego dyspozycja z konkursu na konkurs jest coraz lepsza. Ostatnim z Biało-Czerwonych, który wywalczył awans do drugiej serii był Piotr Żyła (12. miejsce po skoku na 133.5 m).

W finale Żyła spisał się lepiej i po locie na 136 m awansował do czołowej dziesiątki. Gorszy skok oddał Kamil Stoch lądując na 134.5 metrze i jak sam otwarcie przyznał już po jego wykonaniu mocno spóźnił wyjście z progu. Na szczęście błąd nie kosztował naszego mistrza zbyt wiele i udało mu się utrzymać szóstą lokatę. Jako ostatni z Biało-Czerwonych na skoczni w Bischofshofen zaprezentował się Kubacki i oddał kapitalny skok na odległość 140 metrów. Jednak Polakowi nie udało się wyprzedzić Laniska (139 m), ani Graneruda. Norweg w ostatniej swojej próbie podczas 71. Turnieju Czterech Skoczniu uzyskał 143.5 metra pieczętując swoją wygraną w tej prestiżowej imprezie.

Po 71. TCS polscy kibice nie mają jednak prawa do narzekania. A to dlatego, że poza drugim w klasyfikacji generalnej Kubackim na czwartej lokacie zmagania zakończył Piotr Żyła, a tuż za nim turniej ukończył Kamil Stoch. Za tydzień Puchar Świata w skokach narciarskich zawita do Zakopanego, gdzie fani skoków będą ściskać kciuki za wygraną jednego z naszych rodaków.

WYNIKI KONKURSU W BISCHOFSHOFEN

Halvor Egner Granerud (139.5 m, 143.5 m) 313.4 pkt * 2. Anze Lanisek (140.5 m, 139 m) 305.5 pkt * 3. Dawid Kubacki (135.5 m, 140 m) 303.7 pkt * Michael Hayboeck (138.5 m, 137 m) 297.6 pkt * 5. Jan Hoerl (135.5 m, 140.5 m) 292.1 pkt * 6. Kamil Stoch (138 m, 134.5 m) 289.9 pkt * 7. Peter Prevc (134.5 m, 139.5 m) 288.6 pkt * 8. Manuel Fettner (134.5 m, 139 m) 285.6 pkt * 9. Timi Zajc (135.5 m, 137 m) 285.3 pkt * 10. Piotr Żyła (133.5 m, 136 m) 282.5 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA 71. TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI

Halvor Egner Granerud 1191.2 pkt * 2. Dawid Kubacki 1158.2 pkt * 3. Anze Lanisek 1129 pkt * 4. Piotr Żyła 1090 pkt * 5. Kamil Stoch 1087.9 pkt.

