Skoki narciarskie. 73. Turniej Czterech Skoczni rozpoczyna się od zwycięstwa Stefana Krafta

W sobotę na skoczni w Oberstdorfie odbyły się kwalifikacje, które przebrnęło czterech Polaków: Jakub Wolny, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Do konkursu nie awansował Dawid Kubacki.

W niedzielę w pierwszej serii kibice, tradycyjnie już w Turnieju Czterech Skoczni oglądali zmagania na zasadzie KO czyli słabszy odpada, a konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Już w pierwszej parze zaprezentował się Wolny, który rywalizował z Anttim Aalto. Fin skoczył na odległość 117.5 metra, a nasz reprezentant ciut dalej, bo na 121 metrze i zapewnił sobie awans do drugiej serii z 30 miejsca. Jako kolejny z Biało-Czerwonych na belce startowej usiadł Żyła. Popularny „Wiewiór” walczył z Arttim Aigro i spisał się fatalnie lądując na 120 metrze, a Estończyk poszybował aż 10 metrów dalej. Tuż po Żyle swój skok oddał Zniszczoł, który doleciał do 123 metra i wyraźnie przegrał z Niemcem Andreasem Wellingerem (129 m). Jako ostatni z naszych rodaków o awans walczył Wąsek, który za przeciwnika miał innego z reprezentantów gospodarzy – Karla Geigera. Nasz zawodnik sprawił ogromną sensację i wylądował na 137 metrze. Niemiec skoczył dwa metry bliżej i przegrał z naszym rodakiem, ale awansował do drugiej serii jako „szczęśliwy przegrany”.

Liderem po pierwszej serii był Stefan Kraft (138), drugie miejsce zajmował Jan Hoerl (134.5 m), a na najniższym stopniu podium plasował się Pius Paschke (138 m).

Drugą serię rozpoczął Wolny skokiem na 129 metr. Potem przyszło dość długo poczekać na skok Wąska. Polak wytrzymał presję i finalnie po skoku na 130 metr zakończył zmagania na 10. miejscu. Inauguracyjne zawody 73. Turnieju Czterech Skoczni wygrał Kraft lądując naq 135.5 metrze wygrywając przy tym 44-ty konkurs w karierze. Tuż za nim uplasował się Hoerl (135 m), a podium uzupełnił trzeci z Austriaków – Daniel Tschofenig.

WYNIKI KONKURSU W OBERSTDORFIE

Stefan Kraft (138 m, 135.5 m) 335.1 pkt * 2. Jan Hoerl (134.5 m, 135 m) 331.6 pkt * 3. Daniel Tschofenig (131 m, 140.5 m) 323.6 pkt * 4. Pius Paschke (138 m, 133.5 m) 321.3 pkt * 5. Johann Andre Forfang (140 m, 136 m) 318.9 pkt *** 10. Paweł Wąsek (137 m, 130 m) 297.8 pkt *** 30. Jakub Wolny (121 m, 129 m) 252.4) pkt *** 36. Aleksander Zniszczoł (123 m) 128.9 pkt *** 41. Piotr Żyła (120.5 m) 123.7 pkt.

HARMONOGRAM KOLEJNYCH ZAWODÓW

Garmisch-Partenkirchen

wtorek, 31 grudnia: 13.30 – kwalifikacje * środa, 1 stycznia: 14 – konkurs indywidualny

Innsbruck

piątek, 3 stycznia: 13.30 – kwalifikacje * sobota, 4 stycznia: 13.30 – konkurs indywidualny

Bischofshofen

niedziela, 5 stycznia: 16.30 – kwalifikacje * poniedziałek, 6 stycznia: 16.30 – konkurs indywidualny