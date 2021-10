W hali MOSiR rozegrany został pierwszy turniej Polskiej Ligi Zapaśniczej

W grupie A rywalizowały Mazowsze Wrestling Team, Zapasy Rzeszów i Panthery Wrestling Team. Natomiast w grupie B walczyły Unia Racibórz, Sobieski Poznań i AKS Białogard. Wprawdzie z województwa lubelskiego nie został zgłoszony żaden zespół, to na macie zobaczyliśmy przedstawicieli Cementu-Gryfa Chełm. W drużynie Zapasów Rzeszów wystartowała Katarzyna Krawczyk. Aktualna brązowa medalistka mistrzostw świata, medalistka mistrzostw Europy i mistrzostw Polski mierzyła się w wadze do 53 kg z reprezentującą Panthery Wrestling Team Patrycją Strzelczyk. Doświadczona chełmianka wygrała przez tusz (8:0). W drużynie Panther wystartowała inna zawodniczka Cementu-Gryfa Angelina Łysak w kategorii do 62 kg. Chełmianka zwyciężyła Katarzynę Mądrowską na punkty 9:3. Panthery ograły Rzeszów 5:4. Z kolei na otwarcie rywalizacji Polskiej Ligo Zapaśniczej Łysak wygrała przez przewagę techniczną 10:0 z Wiktorią Karwowską z Mazowsza Wrestling Team. W tym meczu Pathery uległy 2:7.

Katarzynę Krawczyk zobaczyliśmy na macie po raz drugi w starciu z Mazowszem Wrestling Team. Brązowa medalistka globu zmierzyła się z Anną Łukasik, na co dzień zawodniczką AZS AWF Warszawa, która wystartowała w Mazowszu. Krawczyk nie dała szans aktualnej brązowej medalistce mistrzostw Europy pokonując ją 3:0. Tym razem wygrana naszej zapaśniczki opłaciła się i miała wpływ na zwycięstwo Zapasów Rzeszów 6:3.

W grupie B zaprezentowali się z kolei dwaj zapaśnicy Cementu-Gryfa. Do zespołu Unii Racibórz wypożyczony został Szymon Szymonowicz. Z kolei w AKS Białogard wystartował Igor Shepetun. W pierwszym meczu tej grupy AKS Białograd pokonał Sobieskiego Poznań 5:4. Shepetun wystartował w wadze do 97 kg, a jego przeciwnikiem był brązowy medalista igrzysk olimpijskich Tokio 2020 Tadeusz Michalik. 20-letni chełmianin nie miał szans ze starszym o 10 lat olimpijczykiem i przegrał 1:8.

Natomiast w starciu AKS z Unią Racibórz Shepetun walczył z kolegą klubowym Szymonem Szymonowiczem. Górą był starszy o rok Szymonowicz, który zwyciężył przez przewagę techniczną 12:1. Wygrana przyczyniła się do zwycięstwa Unii 5:4. W meczu raciborzan z Sobieskim przeciwnikiem Szymonowicza, podobnie jak Shepetuna, był Michalik. Tutaj górą także był brązowy olimpijczyk z Tokio, który wygrał na punkty 2:0. Sobieski zwyciężył Unię 5:4.