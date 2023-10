Polski Cukier AZS UMCS w niedzielę zaprasza na pierwszy mecz ligowy w nowym sezonie

Na tygodniu trener Krzysztof Szewczyk w starciu z Valencią nie mógł skorzystać z dwóch ważnych zawodniczek zagranicznych. W składzie polskiej drużyny zabrakło zarówno Channon Fluker, jak i Reki Bernath. Obie mają być jednak gotowe na niedzielę.

Rywalki w tym sezonie rozegrały już jeden mecz ligowy. I na pewno można powiedzieć, że powalczyły. I to z wymagającym przeciwnikiem, bo w Gorzowie Wielkopolskim. Mimo, że przegrały 82:90, to długo dzielnie walczyły. Na 10 minut przed zakończeniem zawodów przegrywały jedynie 68:69. Dobre występy zaliczyły zwłaszcza: Oceana Hamilton i Keondria Calloway. W sumie do dorobku drużyny razem dorzuciły aż 43 punkty.

Niedzielny mecz w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli rozpocznie się o godz. 20. Bezpośrednią relację z wydarzeń w Lublinie przeprowadzi platforma internetowa Emocje.tv.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Prezes: Rafał Walczyk. Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent trenera: Marek Lebiedziński.

Rozgrywające: Reka Bernath (Węgry, 1999/174), Dominika Fiszer (1994/170), Shyla Heal (Australia, 2001/165), Amelia Kiper (2005/165). Skrzydłowe: Elin Gustavsson (Szwecja, 1993.188), Julia Jeziorna (2005/176), Michella Nassisi (2005/173), Dominika Ullmann (2005/170), Aleksandra Zięmborska (2000/182), Magdalena Ziętara (1992/180). Środkowe: Justyna Adamczuk (2005/189 cm), Channon Fluker (USA, 1997/192), Martyna Goszczyńska (2004/186), Emily Kalenik (2004/192).

Terminarz I rundy Orlen Basket Ligi Kobiet

7-8 października: Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń – SKK Polonia Warszawa 78:80 * VBW Arka Gdynia – Enea AZS Politechnika Poznań 77:71 * MB Zagłębie Sosnowiec – MKS Pruszków 90:55 * PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski – KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z o.o. Bydgoszcz 90:82 * BC Polkowice – 1KS Ślęza Wrocław 93:47. Pauza: Polski Cukier AZS UMCS Lublin. 15 października: Lublin – Basket. 21-22 października: Lublin – Pruszków. 28-29 października: Politechnika – Lublin. 15 listopada: Lublin – Energa. 18-19 listopada: Arka – Lublin. 25-26 listopada: Lublin – Zagłębie. 2-3 grudnia: Gorzów Wlkp. – Lublin. 9-10 grudnia: Lublin – Polonia. 16-17 grudnia: Lublin – Ślęża. 23 grudnia: Polkowice – Lublin. Druga runda rozpocznie się 27 grudnia, a zakończy 2 marca. Faza play-off rozpocznie się 9 marca, a zakończy najpóźniej 13 kwietnia.