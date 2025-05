Wojciechów zagra pełnym składem! Festiwal Orkiestr Dętych już w ten weekend

Impreza wystartuje o 13:30 paradą uliczną, jakiej w Wojciechowie jeszcze nie było. Szeregi dęciaków przemaszerują przez miasteczko w rytmach od klasyki po współczesne aranżacje. Główną areną wydarzeń będzie plac przy zabytkowej Wieży Ariańskiej – tam zespoły zagrają pełne koncerty, a na finał połączą siły w jednym wspólnym utworze.

Ale to dopiero początek atrakcji. W programie znalazły się m.in. turniej orkiestr (będzie nie tylko muzycznie, ale i sprawnościowo!), głosowanie na publicznościową perełkę w konkursie „Złoty Dęciak”, konkursy plastyczne, plener malarski, a dla najmłodszych – specjalna strefa zabaw z animatorami. Nuda? Tego dnia nie przejdzie.

Na zakończenie – integracyjne afterparty pod chmurką. Poczęstunek, rozmowy z muzykami i taneczna dyskoteka z DJ-em Jokerem, który zapowiada wieczór pełen hitów i niespodzianek.

Organizatorzy zapraszają wszystkich – mieszkańców, turystów, miłośników orkiestr i tych, którzy dopiero mają się do nich przekonać. Festiwal to nie tylko dźwięki – to spotkania, emocje i energia wspólnego muzykowania.