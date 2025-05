Terytorialsi świętowali w Zamościu. Przysięga, defilada i piknik

Data dorocznego święta 2. LBOT nie jest przypadkowa. Obchodzone jest 24 maja, bo tego dnia 1944 roku odbyła się bitwa, którą oddziały mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” (jego imię nosi brygada) stoczyły z niemieckim okupantem pod Krężnicą Okrągłą.

W tym roku święto zorganizowano w Zamościu. Przybyli terytorialsi, ich rodziny, ale również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji wojskowych i cywilnych oraz mieszkańców Zamościa i okolic. Wśród gości nie zabrakło również tych, którzy przed laty stali u podstaw tworzenia 2. LBOT, m.in. gen. bryg. Tadeusz Nastarowicz – były dowódca lubelskich terytorialsów, a obecnie dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Była msza św., po niej przysięga 82 nowych żołnierzy ochotników. – Z okazji święta dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej za wzorową służbę i pracę. Dzisiaj zaprzysiężonym dziękuję za decyzję o wstąpieniu do brygady. To wyraz Waszego patriotyzmu i gotowości do pracy dla dobra Ojczyzny. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji ze służby – napisał w liscie do nich wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dowódca 2. LBOT płk Zbigniew Krzyszczuk wręczył listy gratulacyjne żołnierzom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas szkolenia podstawowego. Były również Odznaki Honorowe WOT za szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby w WOT i Odznaki Pamiątkowe 2 LBOT za wzorową i sumienną służbę oraz zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań na rzecz brygady.

Część oficjalna zakończyła się defiladą, a po niej rozpoczał się piknik militarny.

– 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej powstała w 2016 roku, w I etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsi ochotnicy z Lubelszczyzny złożyli przysięgę 21 maja 2017 roku, na placu Zamkowym w Lublinie. Aktualnie brygada liczy ponad 3000 żołnierzy, a w jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty zlokalizowanych w Lublinie, Dęblinie, Bezwoli, Kraśniku i Zamościu – przypomina kpt. Marta Gaborek, rzeczniczka 2. LBOT.