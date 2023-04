Polski Cukier Start Lublin wywalczył swój pierwszy medal na europejskiej arenie

Apetyty zapewne były nieco większe, ale wiadomo było też, że BM Stal Ostrów Wielkopolski z którym Start zmierzył się w półfinale, to rywal z najwyższej półki. I rzeczywiście wtorkowa rywalizacja przebiegała pod dyktando gospodarzy. Goście chcieli ukąsić faworyta, ale nie mieli zbyt dużo argumentów i przegrali 74:86. Na plus można im zapisać kapitalny występ Troya Barniesa. Amerykanin zdobył aż 21 pkt. Dzielnie wspierał go Kacper Młynarski, który dołożył 10 „oczek”.

W meczu o 3 miejsce „czerwono-czarni” zmierzyli się z King Szczecin, które dzień wcześniej uległo litewskiemu BC Wolves. W tym wypadku rywale również byli faworytami. Letnia atmosfera spotkania sprawiła, że obaj trenerzy dość szeroko rotowali składami. Lepiej na tym wyszedł Artur Gronek i w ten sposób Start wywalczył swój pierwszy w historii medal na europejskiej arenie. (kk)

Mecz półfinałowy

BM Stal Ostrów Wielkopolski – Polski Cukier Start Lublin 86:74 (22:12, 17:22, 22:21, 25:19)

Stal: Silins 15 (3x3), Kulig 15, Skele14 (1x3), Garbacz 2, Thomas 2 oraz Zębski 15 (1x3), Djurisic 14 (1x3), Michalak 8 (1x3), Loncar 1, Rozpędowski 0, Rutecki 0, Załucki 0.

Start: Devoe 9, Dziemba 7 (1x3), Griciunas 7, Smith 5 (1x3), Melvin 2 oraz Barnies 21 (4x3), Młynarski 10 (2x3), Cavars 9, B. Pelczar 4 (1x3), Walda 0.

Sędziowali: Kowalski, Manniste i Kucharski. Widzów: 2500.

Mecz o 3 miejsce

Polski Cukier Start Lublin – King Szczecin 86:62 (25:15, 17:21, 23:4, 21:22)

Start: Griciunas 13, Smith 12 (2x3), Melvin 9 (1x3), Devoe 9 (1x3), Dziemba 8 (2x3) oraz B. Pelczar 8 (2x3), Krasuski 7 (2x3), Młynarski 7 (1x3), Barnies 6 (2x3), Cavars 4, Walda 3 (1x3).

King: Brown 15 (1x3), Borowski 9, Mazurczak 7, Cuthbertson 4, Meier 2 oraz Szymański 8 (2x3), Hamilton 6, Rosiński 5 (1x3), Kostrzewski 4, Żmudzki 2, Wiśniewski 0.

Sędziowali: Chrakowiecki, Manniste i Kucharski. Widzów: 100.

Drugi półfinał: King – BC Wolves 55:58.