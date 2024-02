4 tysiące za koszulkę Bogdanki LUK! Mistrzowski kask i złoty medal żużlowców wciąż jeszcze do wzięcia

Podczas ogłoszenia plebiscytowych wyników licytowaliśmy koszulki z autografami siatkarzy Bogdanki LUK Lublin i piłkarzy Górnika Łęczna, lot symulatorem, a także piłkę do koszykówki podpisaną przez koszykarzy Polskiego Cukru Start Lublin.

Nasza relacja wideo z finałowej gali XX Plebiscytu Dziennika Wschodniego na Sportowca Roku 2023

Największym zainteresowaniem cieszył się meczowy trykot Bogdanki LUK, zespołu występującego w najlepszej lidze siatkarskiej świata. Pasjonującą walkę o wyjątkową koszulkę stoczyli Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego oraz Jacek Bąk, jeden z najlepszych w historii piłkarzy z naszego regionu, 98-krotny reprezentant Polski. Ostatecznie za 4 tysiące złotych właścicielem koszulki został pan wicemarszałek. Wychowanek lubelskiego Motoru z gali do domu nie wrócił jednak z pustymi rękoma, wcześniej za 1000 złotych wylicytował piłkę z autografami koszykarzy Startu. Za takie same kwoty przez innych gości gali zostały wylicytowane także koszulka piłkarzy Górnika Łęczna oraz lot symulatorem.

W piątek dla Hospicjum im. Małego Księcia udało się uzbierać 7 tysięcy złotych.

20. Plebiscyt Sportowiec Roku. Licytacje charytatywne

Ostatecznie kwota, którą przekażemy będzie o wiele większa, bo wciąż na portalu Allegro trwają licytacje pozostałych pamiątek. Można było je obejrzeć podczas piątkowej gali.

– Nie ukrywam, że zamierzałem licytować dzisiaj na gali ten piękny, mistrzowski kask żużlowców Platinum Motoru Lublin – Jacek Bąk wyznał, trzymając w ręku kask, przekazany na licytację przez Jarosława Stawiarskiego, marszałka województwa lubelskiego. Zostać właścicielem kasku można jedynie biorąc udział w licytacji na Allegro. Wczoraj kask wyceniany był już na 2075 złotych.

Zaledwie 50 złotych mniej (2025 zł) skłonna jest zapłacić jedna z licytujących osób za złoty medal, który w ostatnich rozgrywkach żużlowej PGE Ekstraligi zdobyli zawodnicy Platinum Motoru, podarowany przez prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i jego zastępczynię ds. kultury, sportu i partycypacji Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak. Obie licytacje mistrzowskich pamiątek potrwają jeszcze 4 dni, do 16 lutego.

Prawdziwy „biały kruk” wśród licytowanych pamiątek - piłka do tenisa z autografem Igi Świątek, najlepszej tenisistki świata, liderki rankingu WTA zwyciężczyni siedemnastu turniejów WTA w grze pojedynczej, w tym czterech turniejów wielkoszlemowych: French Open 2020, 2022 i 2023 oraz US Open 2022 wyceniana jest obecnie na1235 zł

Zachęcamy Państwa do udziału w licytacji także pozostałych pamiątek.

Znamy zwycięzców XX Plebiscytu Dziennika Wschodniego na Sportowca Roku

Licytacje sportowych pamiątek na Allegro w ramach XX Plebiscytu Dziennika Wschodniego na rzecz

Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

• 2075 zł mistrzowski kask żużlowców Platinum Motor Lublin (licytacja do 16 lutego do godz. 10:41).

• 2025 zł złoty medal, który w ostatnich rozgrywkach żużlowej PGE Ekstraligi zdobyli zawodnicy Platinum Motoru (licytacja do 16 lutego do godz. 9:51).

• 1235 zł piłka do tenisa z autografem Igi Świątek (licytacja do 18 lutego do godz. 8:30).

• 252,50 zł meczowa koszulka Mistrzyń Polski w koszykówce Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin z autografami zawodniczek (

licytacja do 18 lutego do godz. 8:30)

• 250 zł jubileuszowa piłka retro Górnika Łęczna z autografami zawodników pierwszoligowej drużyny (licytacja do 20 lutego do godz. 8)

• 235 zł plakat z autografami Drużynowych Mistrzów Polski 2023 na żużlu (licytacja do 17 lutego do 8:30)

• 200 zł euroligowa piłka z autografami zawodniczek Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin, mistrzyń Polski w koszykówce (licytacja do 18 lutego do 8:30)

• 200 zł klubowa koszulka 4F z autografami koszykarzy Polskiego Cukru Start Lublin(

licytacja do 19 lutego do 8:30)

• 150 zł piłka do rugby z autografami zawodników i sztabu szkoleniowego Edach Budowlani Lublin (licytacja do 19 lutego do godz. 8:14)

Ponadto do wylicytowania są: tygodniowy pobyt w domku DE-LUX 2-osobowym lub 4-osobowym w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zagłębocze (cena wywoławcza 1700 złotych) oraz godzinny trening z Szymonem Ładniakiem, profesjonalnym kierowcą wyścigowym międzynarodowej serii Ferrari Challenge w jego symulatorze treningowym za 2222 zł.