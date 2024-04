Wiosenna Dycha z Aliplastem. Nie było mocnych na Krystiana Kunę

Jastków głosuje na wójta (zdjęcia)

Frekwencja w Jastkowie tak, jak w większości gmin i miast w województwie lubelskim w drugiej turze wyborów samorządowych jest znacznie niższa od tej sprzed dwóch tygodni. O ile 7 kwietnia do południa głos na jednego z sześciu kandydatów w wyborach na wójta oddało 2003 wyborców (17,51 proc.), o tyle dzisiaj do południa, do urn by postawić krzyżyk przy jednym z dwóch kandydatów poszło ich niespełna 1,5 tysiąca (12,73 proc.).