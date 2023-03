Rawlplug Sokół Łańcut – Polski Cukier Start Lublin 74:72. Nowy zawodnik w zespole

Litwin ma być odpowiedzą na kontuzję Romana Szymańskiego, który z gry jest wyłączony już do końca sezonu Griciunas mierzy 213 cm, a w młodości grał w juniorskich reprezentacjach swojego kraju. Dekadę temu rozpoczął występy w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej, gdzie bronił barw kolejno Auburn Tigers, Charlotte 49ers i Eastern Washington Eagles. Po tym, jak w 2018 roku nie został wybrany w drafcie do NBA, powrócił do ojczyzny. Tam grał w klubach litewskiej ekstraklasy, takich jak BC Siauliai (2018-20), Neptunas Kłajpeda (2020-22) oraz 7bet-Lietkabelis Poniewież, gdzie w obecnym sezonie notował średnio 14.2 minut, 4.9 punkty oraz 2.9 zbiórki. Ma ponadto na koncie mecze w rozgrywkach międzynarodowych, chociażby w trwającej edycji EuroCup. Griciunas podpisał umowę ważną do końca trwającego sezonu. – Kontuzja Romana Szymańskiego sprawiła, że musieliśmy poszukać nowego wysokiego zawodnika do naszego składu. Po szczegółowym scoutingu i wywiadach środowiskowych zdecydowaliśmy się sięgnąć po Benasa. Wierzymy, że jego wysokie umiejętności, warunki fizyczne oraz duże doświadczenie pomogą nam osiągać dobre wyniki – mówi Arkadiusz Pelczar, prezes Polskiego Cukru Startu Lublin.

Pierwsze spotkanie Litwina z nową ekipą nie było zbyt przyjemne, bo „czerwono-czarni” ulegli na wyjeździe Rawlplug Sokół Łańcut 72:74. Ta porażka praktycznie pozbawia ich szans na awans do fazy play-off i skazuje ich na walkę o utrzymanie w Energa Basket Lidze. Na szczęście, nie powinna ona być zbyt trudna, bo lublinianie mają 3 pkt przewagi nad zamykającymi tabelę koszykarzami Arriva Twarde Pierniki Toruń.

Rawlplug Sokół Łańcut – Polski Cukier Start Lublin 74:72 (10:23, 22:13, 23:17, 19:19)

Sokół: Kemp 15, Spencer II 14 (2x3), Thornton 8 (1x3), Sanders 6, Bręk 0 oraz Szczypiński 11 (3x3), Nowakowski 9 (3x3), Kołodziej 7 (1x3), Eads II 4, Wrona 0.

Start: Melvin 27 (3x3), DeVoe 18 (1x3), Smith 8, Cavars 8, Dziemba 4 oraz B. Pelczar 3 (1x3), Barnies 2, Młynarski 2, Krasuski 0.

Sędziowali: Proc, Kom Njilo i Zuchowicz. Widzów: 1136.