1000-lecie Korony Polskiej. Wielkie świętowanie, komunikacja pojedzie przez objazdy

Uroczyste obchody wydarzenia już w niedzielę (11 maja). O godzinie 13 w Archikatedrze Lubelskiej odbędzie się uroczysta msza święta. Po niej, około 14.45 ulicami Lublina w kierunku placu Teatralnego wyruszy uroczysty korowód.

Trasa będzie wiodła przez ul. Królewską, pl. Łokietka, deptakiem w ciągu ul. Krakowskie Przedmieście, pl. Litewski, ul. Krakowskie Przedmieście, Al. Racławickie, ul. Grottgera. W tym czasie ruch zostanie wstrzymany i kierowcy muszą liczyć się z utrudneniami.

- Przemarsz ul. Krakowskie Przedmieście będzie odbywał się całą szerokością jezdni, przy chwilowym wstrzymaniu ruchu przez służby mundurowe na czas niezbędny do przejścia uczestników wydarzenia - informuje Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

To jednak nie wszystko. Urząd Miasta informuje, że 11 maja od ok. 13.30 do 15.00, zamknięta dla ruchu będzie ul. Królewska na odcinku od ul. Podwale do ul. Bajkowskiego. Pojazdy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Jak będzie funkcjonować komunikacja miejska, prezentujemy poniżej: