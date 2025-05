Imprezy klubowe w weekend (9 – 10 maja)

HELIUM CLUB



SOBOTA – Little Party Never Kill Nobody

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo, aż z pewnością nocy będzie mało. Szykujcie się na grubą imprezę. Będzie okazja przetestować nowe dźwięki.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Erasmus Party

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty. Czy jesteście na to gotowi?

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Latino Vibes

Czy tęsknicie za nocą pełną niezapomnianych chwil i szalonego tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki oraz pełnych wigoru ludzi.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Studencki Piąteczek

Hej studenci, ta impreza jest dla Was! Przygotujcie się na szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Tańcz, głupia tańcz

Tańcz, głupia tańcz – śpiewało Lady Pank. Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach, to ta impreza jest dla Was.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Wszędzie dobrze ale w 30 najlepiej

Piątkowy wieczór to najlepszy moment na rozruch przed sobotą i pobalować do rana, w najpopularniejszym lubelskim klubie.

Start: 21:00. Do 23:30 - 20 PLN, po 23:30 – 30 PLN.



SOBOTA – Gorączka sobotniej nocy

Sobota, magnum opus weekendu. Kto siedzi w domu ten się nie liczy. W trzydziestce oprócz tradycyjnej potańcówki najlepsi dje i najlepsza muza.

Start: 21:00. Do 23:30 - 30PLN, po 23:30 – 40 PLN.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – RnB Sessions

Stare dobre R&B, w starym dobrym Ostro, a Pan Paweł przeniesie Was w klimat muzyki R&B.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Only House Music

Czy jesteście gotowi na imprezę house’ową? Za sterami niezastąpiony i niezawodny Alan White, który nie pozwoli Wam usiedzieć w miejscu.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK/SOBOTA – Karaoke

Weekendy w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



DOM KULTURY



PIĄTEK – Candy Shop – 2000’s Party

Fani RnB, house, rapu oraz popu, ta impreza jest dla Was. Usłyszycie hity w wykonaniu takich artystów jak: 𝘗𝘩𝘢𝘳𝘳𝘦𝘭𝘭 𝘞𝘪𝘭𝘭𝘪𝘢𝘮𝘴 ♫ 𝘑𝘶𝘴𝘵𝘪𝘯 𝘛𝘪𝘮𝘣𝘦𝘳𝘭𝘢𝘬𝘦 ♫ 𝘋𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘺’𝘴 𝘊𝘩𝘪𝘭𝘥 ♫ 𝘗𝘪𝘯𝘬 ♫ 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘈𝘲𝘶𝘪𝘭𝘦𝘳𝘢 ♫ 𝘗𝘦𝘻𝘦𝘵 ♫ 𝘕𝘦𝘭𝘭𝘺 ♫ 𝘌𝘮𝘪𝘯𝘦𝘮 ♫ 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘯𝘦𝘺 𝘚𝘱𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘚𝘩𝘢𝘬𝘪𝘳𝘢 ♫ 𝘕𝘦𝘭𝘭𝘺 𝘍𝘶𝘳𝘵𝘢𝘥𝘰 ♫ 𝘜𝘴𝘩𝘦𝘳 ♫ 𝘙𝘪𝘩𝘢𝘯𝘯𝘢 ♫ 𝘉𝘦𝘺𝘰𝘯𝘤𝘦 ♫

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.



SOBOTA – Bailando 90’s Party

Ależ to będzie impreza! Wiemy, że kochacie w muzyce lata 90. Dlatego będziecie mieli okazję pobawić się przy klasyce muzyki rozrywkowej lat 90.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za 15 zł. do 23:00. Po 23:00 – 30/40 zł.



BAŁAGAN



SOBOTA – Słabo już było feat. Słabi Prezenterzy

Słabo już było. To znaczy, że tym razem będzie słabiej albo równie słabo. Wpadnijcie solo albo z ekipą potańczyć do nieoczywistych i oczywistych dźwięków. Muzycznie jak zwykle na imprezach w Bałaganie możecie spodziewać się wszystkiego, ale najlepiej nie oczekiwać niczego. Będą hity i nie hity. Wszystko na obrotach 33 1/3 i 45.

Start o 21:00. Wstęp za friko!



UNICORN LOUNGE & CLUB



SOBOTA – Fuego Latino Night

Kiedy rytmy reggaetonu, salsy i bachaty wypełniają parkiet, to znak, że to będzie wyjątkowa impreza! Wpadajcie na Latino Night w Unicorn Lounge&Club, gdzie czeka Was wieczór pełen gorących brzmień, latynoskiej energii i niezapomnianej zabawy!

Start o 22:00. Wjazd za darmoszkę!