AZS UMCS Start II Lublin – Miasto Szkła Krosno 72:110. Ósemka już odjeżdża

Podopieczni Przemysława Łuszczewskiego przed rozpoczęciem swojego debiutanckiego sezonu w Suzuki I liga celowali w utrzymanie. To udało się zapewnić bardzo szybko. Dość nieoczekiwanie jednak otworzyła się przed nimi szansa na awans do fazy play-off. Wydaje się jednak, że to jednak jest zbyt ambitne zadanie dla zdolnych lublinian i rozgrywki zakończą poza pierwszą ósemką. Dwie ostatnie porażki zepchnęły ich bowiem już na 9 pozycję.

Sobotnia klęska w konfrontacji z Miastem Szkła Krosno musi być wyjątkowo bolesna, bo gospodarze oddali ten mecz praktycznie bez walki. Już po pierwszej kwarcie przegrywali 13:30, a później różnica między obiema ekipami głównie rosła. Skończyło się na wyniku 72:110.

W zespole rezerw Startu najlepiej zagrał Mikołaj Stopierzyński, który zdobył aż 19 pkt. Dzielnie wspierał go najbardziej doświadczony zawodnik lubelskiej ekipy – Adam Myśliwiec. Kapitan zespołu zdobył 9 pkt, ale miał aż 11 zbiórek. U przeciwników kapitalne zawody rozegrał Roman Janik. To zawodnik, który nigdy nie grał w czołowych klubach w naszym kraju. W hali Globus w sobotę zdobył aż 32 pkt, z czego 30 po rzutach trzypunktowych. (kk)

AZS UMCS Start II Lublin – Miasto Szkła Krosno 72:110 (13:30, 20:26, 17:24, 22:30)

Lublin: Stopierzyński 19, Obarek 16 (2x3), A. Myśliwiec 9, Ciechociński 7, B. Pelczar 6 (1x3) oraz Wąsowicz 4, Ziółko 3 (1x3), Nycz 3 (1x3), Grzesiak 3, M. Gospodarek 2, Kępka 0.

Krosno: Janik 32 (10x3), Oczkowicz 19 (3x3), Jasiński 19 (2x3), Rompa 11, Ciesielski 9 (1x3) oraz Sobiech 10, Dawdo 7, Gomułka 2, Zaguła 1, Głowacki 0.

Sędziowali: Wawrzyński, Myśliński i Ulewiński. Widzów: 80.

Pozostałe wyniki: TBS Śląsk II Wrocław – Górnik Trans.eu Wałbrzych 95:100 * Znicz Basket Pruszków – Sensation Kotwica Kołobrzeg 83:106 * SKS Starogard Gdański – AZS AGH Kraków 75:65 * PGE Turów Zgorzelec – Dziki Warszawa 80:92 * Weegree AZS Politechnika Opolska – Decka Pelplin 90:79 * MKKS Żak Koszalin – KS Księżak Łowicz75:70 * GKS Tychy – WKK Wrocław 102:96.