AZS UMCS Start II Lublin – SKS Starogard Gdański 95:88. Ofensywa ponad wszystko

Nieliczni kibice, którzy w sobotni wieczór odwiedzili obiekt przy Al. Zygmuntowskich na pewno wychodzili z hali usatysfakcjonowani. Zawodnicy AZS UMCS Start II Lublin i SKS Starogard Gdański stworzyli znakomite widowisko. Nie brakowało spektakularnych akcji, widowiskowych wsadów czy wreszcie szybkiego tempa. Można jedynie narzekać na obronę, ale większość fanów kocha koszykówkę jednak za ofensywę. A tej przecież w sobotę nie brakowało.

Kluczowa dla losów meczu okazała się trzecie kwarta. Po niej gospodarze prowadzili 86:69 i wydawało się, że te zawody są już rozstrzygnięte. Nic bardziej mylnego, bo goście rzucili się w pogoń i zbliżyli się nawet na dystans zaledwie 6 pkt. W ostatnich sekundach górę wzięło jednak opanowanie miejscowych koszykarzy, którzy dowieźli przewagę do końca meczu.

Niekwestionowanym bohaterem sobotniej rywalizacji był Karol Obarek. 28-latek momentami grał jak natchniony – zdobył aż 35 pkt. W sumie trafił 11 na 14 rzutów z gry. – Staram się wykonywać dobrze swoją robotę. Od oceniania mnie są inni – przyznaje skromnie Karol Obarek. Dzielnie wspierał go w sobotę Bartosz Ciechociński. Do niego można mieć kilka uwag w defensywie. W ofensywie grał jednak bardzo dobrze i skończył mecz z 18 pkt na koncie. U rywali wyróżnił się za to Szymon Ryżek. 22-letni obrońca zdobył 19 pkt. (kk)

AZS UMCS Start II Lublin – SKS Starogard Gdański 95:88 (25:26, 26:15, 35:28, 9:19)

Lublin: Obarek 35 (6x3), Ciechociński 18 (2x3), B. Pelczar 14 (4x3), Stopierzyński 11, A. Myśliwiec 9 (1x3) oraz Pszczoła 4, M. Gospodarek 2, Wąsowicz 2, Nycz 0.

Starogard Gdański: B. Karolak 23 (5x3), Ryżek 19 (4x3), Burczyk 8, Sadło 4, Stryjewski 3 (1x3) oraz Szymański 13 (4x3), Pietras 12 (2x3), Ćwikliński 6 (2x3).

Sędziowali: Pacek, Krzemień i Perłak. Widzów: 300.