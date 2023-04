LNBA. Rodmos został mistrzem rozgrywek

Rodmos dwa tygodnie wcześniej po emocjonującym meczu pokonał Patobasket 91:84. Już tamto spotkanie pokazało, że Rodmos to drużyna, która ma w sobie zarówno dużo jakości, jak i doświadczenia. Niedzielna rywalizacja potwierdziła tę tezę, chociaż to Patobasket w pewnym momencie był o krok od przełamania rywala. Na początku czwartej kwarty przewaga młodych zawodników sięgnęła aż 11 punktów. Wtedy jednak siedem kolejnych punktów Michała Toczyńskiego dało Rodmosowi drugie życie. Specjalista od koszykówki 3x3, w której reprezentuje barwy Camaro Zamość, po raz kolejny przypomniał o sobie w ostatnich akcjach finałowej rywalizacji. Na 78 sekundy przed końcem trafił kolejną trójkę, która przywróciła Rodmosowi prowadzenie, którego nie oddał już do końca meczu.

W szeregach triumfatorów świetnie spisał się wspomniany Toczyński, który do 14 punktów dołożył 11 zbiórek. Warto też wspomnieć o 22 „oczkach” Grzegorza Szymanka. U pokonanych wyróżnił się Wojciech Matysek. Zawodnik, który zaliczył nawet występ w Energa Basket Lidze zdobył 23 punktów i zebrał 10 piłek.

Konferencja A

Finał

Rodmos – Patobasket 87:84 (24:21, 22:27, 14:20, 27:16)

Rodmos: Szymanek 22 (4x3), Toczyński 14 (2x3), Nieścior 14 (1x3), Inglot 14, Krawiec 10 (1x3) oraz Zdeb 13, Kot 0.

Patobasket: Wachowicz 24 (2x3), Matysek 23 (2x3), Czerniak 4, Grzegorczyk 3, Jankowski 2 oraz Kulig 16, Laskowski 8, Mitrut 4, Jezierski 0.

Stan rywalizacji: 2:0. Rodmos został mistrzem LNBA.

Mecz o 3 miejsce (dwumecz): Symbit – Matematyka 69:62. Wynik dwumeczu:120:115.

Konferencja C

Finał

Da GG – Orlikowe Świry 49:19 (15:6, 10:5, 11:3, 13:5)

Da GG: Siwiela 13, Ching-yung Huang 8, Hsu-jui Chiu 7 (1x3), Szwajgier 5 (1x3), Te-hung Ko 0 oraz Chia-hao Liang 8, Kai-jui Wu 6, Chao-yu Chang 2, Yikai 0.

Orlikowe Świry: Kowieski 11 (2x3), Gałka 3 (1x3), Jankowski 3, Skiba 2, Baczewski 0 oraz Marzec 0.

Rywalizacja na tym etapie toczy się w formie dwumeczu.

Mecz o 3 miejsce (dwumecz): Cukropol Pszczólka – The Shooters 36:67.