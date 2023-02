Rozgrywki Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawyrzckiego. Podium jest już znane

Najwięcej problemów z odniesieniem triumfu mieli ci ostatni. Quattro Tech. mierzyło się w sobotę z zespołem 4te Piętro. Pierwsza kwarta tego spotkania stała pod znakiem rzutów trzypunktowych, których obie ekipy trafiły po 3. Świetnie ten mecz otworzył zwłaszcza Bartosz Jurasik, który w tym fragmencie zdobył 12 z 16 pkt Quattro Tech. Na przerwę między połowami z dwupunktową przewagą schodziło jednak 4te Piętro, głównie dzięki świetnemu finiszowi okraszonemu serią 6:0. Trzecia kwarta była najsłabszym okresem tej rywalizacji, a o wyniku decydowała nerwowa końcówka ostatniej odsłony. W niej kluczowy rzut za 3 pkt wykonał Bartłomiej Sadło. On dał Quattro Tech. minimalną, ale jakże ważną przewagę, którą udało się dowieźć do ostatniej syreny. Zwycięstwo 51:49 praktycznie zapewnia tej drużynie miejsce na podium. Ojcem triumfu był wspomniany wcześniej Jurasik, który zdobył 16 pkt. 9 „oczek” do dorobku triumfatorów dołożył Sadło. U pokonanych należy wyróżnić Marcina Ożgę oraz Roberta Dykiela, którzy zdobyli po 15 pkt.

Znacznie mniej emocji było w konfrontacji The Reds Iglo-Klima z Dom Plus. Wicemistrzowie rozgrywek szybko ustawili sobie ten mecz i po 10 min prowadzili 22:12. Później już tylko kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń i pewnie zwyciężyli 86:53. Największe zasługi w tym triumfie miał Marek Dejnek. Ten doświadczony obrońca to dla lubelskiej koszykówki amatorskiej jedna z najbardziej zasłużonych osób. To świetny organizator, jeden z założycieli drużyny The Reds oraz jej kapitan, a do tego znakomity koszykarz. W sobotę zdobył aż 19 pkt i był zdecydowanie najlepszy na parkiecie. Miał też mocne wsparcie w innym filigranowym graczu, Piotrze Padyszu, który dołożył 13 pkt. U przeciwników wyróżnił się również przedstawiciel zawodników obwodowych – Bartosz Suchocki, autor 17 pkt.

Grupa walcząca o miejsca 1-6: Quattro Tech. – 4te Piętro 51:49 * Symbit – WinPlay 120:64 * The Reds Iglo-Klima – Dom Plus 86:53.

Symbit 12 23 897:646 Quattro 12 22 742:623 The Reds 12 22 1025:746 4te Piętro 12 18 718:669 WinPlay 12 18 661:744 Dom Pus 12 18 698:784

11 lutego: Lancet – BRU (godz. 13) * Lipa Team – Adley (14) * Piąty Faul – Team (15).

Grupa walcząca o miejsca 7-12: Lipa Team – BRU 54:47 * Piąty Faul – Lancet 64:95 * Team – Adley Hydroizolacje 48:30.

Team 12 18 627:594 Lipa Team 12 18 679:751 Lancet 12 17 740:732 Piąty Faul 12 16 687:756 Bru 12 13 581:759 Adley 12 12 482:733

11 lutego: Dom Pus – Quattro (godz. 12) *4te Piętro – Symbit (16) * The Reds – WinPlay (17).