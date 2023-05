W czwartek w Lublinie rozpoczynają się Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce

Start studenckich zmagań jest zaplanowany na czwartkowy wieczór. Wtedy jednak nastąpi jedynie oficjalne otwarcie imprezy, a uczestnicy zostaną o godz. 19 oficjalnie powitani przed lubelskim Ratuszem. Sportowe emocje rozpoczną się od piątku, a zmagania będą odbywać się aż na czterech halach. Panie powalczą na obiektach Centrum Kultury Fizycznej przy ul. Langiewicza oraz w hali Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki. Panowie natomiast pojawią się w hali Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej oraz w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy al. Zygmuntowskich. W tym ostatnim obiekcie odbędą się finały zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn. Oba mecze zaplanowane są na niedzielę, odpowiednio na godz. 14.15 i 15.45.

Kibice w województwie lubelskim skupiać się będą przede wszystkim na zmaganiach kobiecych, gdzie wystąpi reprezentacja UMCS. Będzie ona prowadzona przez Krzysztofa Szewczyka, czyli trenera aktualnych mistrzyń Polski – Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Nasze zawodniczki trafiły do grupy D razem z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. U panów będziemy mieć dwóch przedstawicieli – oprócz UMCS zagra również zespół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. UMCS wystąpi w grupie D razem z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechniką Gdańską i Politechniką Wrocławską. KUL zagra w grupie C, a rywalami będą Uniwersytet Łódzki, Politechnika Śląska oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. – Po kilku latach impreza tej rangi wraca do Lublina i jest to dla mnie dość sentymentalna podróż, gdyż sam, gdy zaczynałem pracę w AZS-ie, miałem możliwość organizacji tej imprezy. Niezmiernie cieszę się, że odbędzie się ona w roku zdobycia historycznego mistrzostwa przez nas zespół. Część zawodniczek z tego historycznego składu niedługo wybiegnie na parkiety, aby reprezentować barwy UMCS-u. Inne zespoły również stawiają na zawodniczki z Energa Basket Ligi Kobiet, co znacząco podnosi poziom rywalizacji – zapowiada Rafał Walczyk, prezes AZS-u UMCS Lublin.