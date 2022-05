W sobotę odbędzie się turniej Twierdza Zamość Basket Cup

To będzie święto ulicznego basketu w województwie lubelskim. Turniej Twierdza Zamość Basket Cup ma już olbrzymią renomę w naszym kraju, o czym świadczy naprawdę imponująca lista zgłoszeń. Silny zestaw personalny przygotował zespół 3x3 Kraków, gdzie zagra m.in. Hubert Krupa i Mateusz Łopatkiewicz, którzy regularnie osiągają wysokie miejsca na ogólnopolskich turniejach. Bardzo silną drużyną jest też Thunderbolts 3x3, gdzie gra solidny były drugoligowiec – Marcin Sajnóg. Thunderbolts zalicza mnóstwo turniejów, w których zazwyczaj plasuje się na czołowych miejscach.

Kibice w województwie lubelskim najmocniej liczą jednak na miejscowe drużyny. Wśród nich wyróżnia się Camaro Zamość, które przygotowało wyjątkowo mocny skład. Do stałej trójki, Michał Jankowski, Michał Toczyński i Marek Nieścior, dołączył Marcin Sroka. To jedna z legend koszykówki ulicznej w naszym kraju. 41-latek w 2019 r. razem z reprezentacją Polski sięgnął po brązowy medal mistrzostw świata. W halowej odmianie basketu Sroka grał m.in. w zespołach z Zielonej Góry czy Słupska. Gospodarze mogą mieć poważną konkurencję w postaci drużyny 3x3 Biłgoraj. To jedna z lokalnych legend koszykówki 3x3, a liderzy zespołu w postaci Łukasza Krawca czy Michała Swachy to gracze, którzy tą odmianą basketu zajmują się od wielu lat. Warto też zwrócić uwagę na lubelskie drużyny, w tym Drink Team. Zagra tam m.in. Jakub Łódź-Śmigielski. Ten mierzący 203 cm wychowanek lubelskiego Startu właśnie awansował z rzeszowską Stolaro.pl Resovia do II ligi.

Prestiżu sobotniej imprezie dodaje jeszcze jej lokalizacja. Turniej odbędzie się na zamojskim Rynku w otoczeniu przepięknej renesansowej architektury. – Ruszamy o godz. 11. Koszykówka 3x3 staje się coraz bardziej popularna, więc jestem pewien, że fani będą mieli okazję przeżyć wspaniałe emocje – mówi Przemysław Mazurek, organizator turnieju Twierdza Zamość Basket Cup.