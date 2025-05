„C” jak ciekawość, czary i czytanie – Festiwal Alfabet znów w Lublinie!

– To festiwal, który nie tylko promuje czytelnictwo, ale też zachęca do zadawania pytań i odkrywania świata – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Lublina. – Ciekawość to przecież klucz do niezwykłych przygód – zarówno w książkach, jak i poza nimi.

W programie nie zabraknie spotkań z wyjątkowymi gośćmi, spektakli i warsztatów. Dzieci (a także dorośli, którym nie straszne królicze nory i drewniane pajace) będą mogli spotkać bohaterów literatury spod znaku „C”: Pinokia i Alicję. W planach m.in. spektakl Teatru BAJ, warsztaty stolarsko-bajkowe z Mariuszem Garwolińskim, gra terenowa „Śladami Alicji” i rozmowy o różnych wersjach „Alicji w Krainie Czarów”.

Dla dorosłych też się coś znajdzie – warsztaty „Oko na książkę” z teatrem ATOFRI czy „C jak ciekawość” z Gosią Stańczyk to świetna okazja, by na chwilę przestać być dorosłym... i przypomnieć sobie, jak to jest zadawać pytania bez końca.

A skoro mowa o bajkowym świecie – wielki korowód czarów w Dniu Dziecka to punkt obowiązkowy! W niedzielę (1 czerwca) o godz. 12.00 z Placu Litewskiego do Ogrodu Saskiego przemaszerują postacie z „Alicji w Krainie Czarów” i „Pinokia”, przy akompaniamencie trzech orkiestr dętych. Stroje mile widziane – zarówno w wersji „szalony kapelusznik”, jak i „drewniany chłopiec z sumieniem”.

Festiwal Alfabet to nie tylko zabawa – to część większej układanki, jaką jest aplikacja Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 oraz realizacja Strategii Kultury Lublin 2030+. A co ważne: na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!

Szczegółowy program dostępny jest na stronie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Warto też zajrzeć na profil festiwalu na Facebooku – zwłaszcza w razie kaprysów pogody.