Oni stoją za Trzaskowskim. Kampania wyborcza podsumowana w Zamościu

– Nie jest przesadą mówienie, że to będą najważniejsze wybory w ostatnim czasie. Od nich zależy przyszłość nasza, naszych dzieci, rodziców, wnuków. I przyszłość Polski. To, czy będzie ona częścią demokratycznej Europy, czy też zacznie skręcać na Wschód, gdzie liczy się autorytaryzm i prawo pięści – tak o niedzielnej, drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce mówiła dzisiaj Agnieszka Jaczyńska, radna Koalicji Obywatelskiej z Zamościa, podczas konferencji podsumowującej kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego na Zamojszczyźnie.

Zaangażowanych w nią było wiele osób, przedstawicieli wielu, różnych środowisk. Spora część członków społecznego komitetu poparcia, choć nie tylko oni, wzięła udział w dzisiejszym spotkaniu z mediami zorganizowanym na Rynku Solnym zamojskiego Starego Miasta.

Głos zabierał m.in. Marcin Zamoyski, syn ostatniego ordynata, były prezydent Zamościa. – Nie mogę zrozumieć, co się stało z naszym narodem, z Polakami – tak m.in. oceniał wysokie poparcie dla Karola Nawrockiego, kandydata wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

– Urodziłem się za granicą, ale jestem Polakiem i czuję się patriotą. Całe życie poświęciłem sprawie Polski. Bardzo cenię niezależność głowy państwa . Prezydent nie może być marionetką jednej partii W tym wyborze, który nas czeka widzę tylko jednego człowieka. To Rafał Trzaskowski: otwarty na świat, który nie chce rządzić zaściankiem, ale państwem idącym do przodu – stwierdził Adam Zamoyski, znany historyk.

Poparcia kandydatowi KO udzielił również Janusz Kupczyk, radny miejski i przewodniczący Nowej Lewicy w Zamościu. Docenił Trzaskowskiego za jego doświadczenie i kulturę, sprawne zarządzanie przez dwie kadencje Warszawą, również za otwartość. – Jest gwarantem realizacji postulatów Koalicji 15 października, relizacji praw kobiet. Mam nadzieję, wierzę, że sprawi, że przestaniemy się dzielić i będzie otwarty nawet na tych, którzy na niego nie głosowali – stwierdził Kupczyk.

– Nie będzie deptał norm moralnych, prawnych i religijnych. A jego konkurent to robi – mówiła z kolei Urszula Kolman, była burmistrz Zwierzyńca, wspominała również o ogromnym wsparciu, jakiego jej i innym samorządowcom udzielał w przeszłości prezydent Warszawy. I dodała: – Władza to ma być wzór do postępowania. Tylko wiedza, umiejętności i kompetencje powinny się liczyć.

Jerzy Pawełczak, szef zamojskiego sztabu Rafała Trzaskowskiego dziękował wszystkim za zaangażowanie w kampanię. – Mam nadzieję że przyniesie efekt w postaci wyboru Rafała na prezydenta – podsumował.

Po zakończonej konferencji jej uczestnicy przenieśli się do Parku Miejskiego w Zamościu, by wspólnie na finał wykonać plakat promujący Rafała Trzaskowskiego.

Przypomnijmy, że II tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się w niedzielę. Trzaskowski spotka się w niej z Narockim. Dziś po południu prezes IPN wspirany przez PiS ma być jeszcze w Lubelskiem. Jego wizytę zaplanowano w Białej Podlaskiej na kilka godzin przed ciszą wyborczą.

