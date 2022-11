Koszykówka 3x3. Legia Lotto 3x3 Warszawa zdecydowanie wygrała turniej w Lublinie [zdjęcia]

Ta impreza miała wypełnić pustkę, która powstała w ligowym kalendarzu związaną z rywalizacją reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw Europy. I trzeba przyznać, że ten eksperyment wyszedł bardzo dobrze. Przez dwa dni w Lublinie można było bowiem zobaczyć bardzo ciekawą imprezę, w której pokazało się kilka znanych twarzy. Sam turniej pokazał natomiast, że halowa i uliczna odmiana koszykówki to dwie różnie dyscypliny sportowe, które niekoniecznie się ze sobą pokrywają.

Boleśnie o tym przekonał się zespół Polskiego Cukru Start Lublin. „Czerwono-czarni” desygnowali zespół złożony z Bartłomieja Pelczara, Romana Szymańskiego, Sebastiana Waldy i Wiktora Kępki. Gospodarze, którzy nie mają zbyt dużo doświadczenia z koszykówki 3x3, dostali solidną lekcje i przegrali wszystkie spotkania. Nie poradził sobie również zespół Rawlplug Sokół Łańcut, w którym występowali Łukasz Krawiec i Łukasz Norton znani z zespołu Slam Drinkers Biłgoraj, który specjalizuje się w koszykówce 3x3. Oni, chociaż koszykówką zajmują się amatorską, walczyli akurat bardzo dzielnie i w swojej grupie zajęli trzecie miejsce.

Turniej wygrała Legia Lotto 3x3 Warszawa, jedyny zespół, który na turniej w Lublinie wysłał profesjonalny zespół 3x3. Gracze ze stolicy występowali w składzie Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Maciej Adamkiewicz i Piotr Robak. Legioniści w finale nie dali szans Suzuki Arce Gdynia, którą rozbili w niespełna 6 min aż 21:12. - Cieszymy się, że przede wszystkim awansowaliśmy do wielkiego finału. Oczywiście również ze zwycięstwa w turnieju, bo taki był nasz cel. Przyjechaliśmy do Lublina po to, aby wygrać. Czas zacząć przygotowania na wielki finał. Bardzo fajna organizacja, cieszymy się, że liga powstała. Myślę, że to jest duży krok dla rozwoju dyscypliny w Polsce. Głęboko trzymam kciuki za to, żeby z biegiem czasu było tylko lepiej i było jeszcze większe zainteresowanie - powiedział stronie plk.pl Piotr Robak z Legii LOTTO 3x3 Warszawa. (kk)

Wyniki – faza grupowa, grupa A: Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz – BM Stal Ostrów Wielkopolski 15:21 * WKS Śląsk Wrocław – Polski Cukier Start Lublin 21:15 * Stal – Start 21:17 * Astoria – Śląsk 21:19 * Śląsk – Stal 10:18 * Start – Astoria 17:21. Klasyfikacja: 1. Stal, 2. Astoria, 3. Śląsk, 4. Start.

Ćwierćfinały: Stal – Legia Lotto 3x3 Warszawa 19:21 * Trefl Sopot – PGE Spójnia Stargard 21:13 * Tauron GTK Gliwice – Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 22:11 * Suzuki Arka Gdynia – Astoria 21:12. Półfinały: Legia – Trefl 21:10 * Gliwice – Arka 16:21. Finał: Legia – Arka 21:12.