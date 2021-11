LNBA. 12 Małp odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie

Beniaminek Konferencji A rywalizował z KSC Rodmos i nie był faworytem tej konfrontacji. W ekipie Tomasza Szczotki jest wielu uznanych zawodników, na czele z Michałem Toczyńskim, który ma za sobą nawet występy w III lidze. Mimo to zarówno 12 Małp, jak i Rodmos rozegrały bardzo nierówny mecz. Więcej było momentów, kiedy załamywano ręce, niż je wznoszono do góry. O wyniku zadecydowała nerwowa końcówka, w której ręka nie zadrżała Oktawianowi Czerniakowi. To on ustalił wynik meczu na 48:47 dla 12 Małp. U triumfatorów świetnie spisał się Kamil Karwas. Ten wysoki zawodnik w przeszłości reprezentował barwy Rodmosu. Do 12 Małp dołączył w lecie, a w konfrontacji przeciwko swoim dawnym kolegom zebrał aż 15 piłek. Warto też wspomnieć o 12 pkt Wojciecha Ważnego. U pokonanych wyróżnił się Toczyński. Zamościanin skompletował double-double, na które złożyło się 11 pkt i 11 zbiórek.

Konferencja A: Migel Brothers – Alco 57:48 * Matematyka – Alpaca Alfachem Team 58:53 * 12 Małp – KSC Rodmos 48:47 * Folpak GDL Ballers – Symbit 46:68.

Symbit 4 8 287:160 Migel 4 8 255:173 Alco 4 6 229:234 Matematyka 4 6 218:234 Rodmos 4 5 212:220 Folpak 4 5 196:247 Alpaca 4 5 198:257 12 Małp 4 5 174:244

Konferencja B: Basketball Fever – Piąty Faul 42:57 * Devils – Tłoki 51:45 * Cansped –Patobasket 36:72 * The Reds Iglo-Klima – HoopLife U19 48:49 * Bad Boyz – Kanina 46:56.

Patobasket 5 9 342:193 Devils 5 9 228:264 HoopLife 5 8 231:230 Fever 5 8 237:242 Tłoki 4 7 219:158 The Reds 4 7 215:195 Kanina 5 7 249:236 Bad Boyz 4 5 190:198 Piąty Faul 4 5 184:201 AT Vision 4 5 143:230 Cansped 5 5 188:279

Konferencja C: Mavericks Team – HoopLife U-16 78:41 * HoopLife U18 Naborowa – Da GG 15:86 * Cukropol Pszczółka II – Richmond 38:58 * Dom Plus – The Shooters 71:57 * Comao Sportowe Puławy – 51ers 105:34.