LNBA. Symbit i Alpaca Alfachem-Migel Brothers przewodzą lidze bez ani jednej porażki

Jak uzyskać lepszą widoczność sklepu w Internecie?

Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu i trudno się z tym nie zgodzić. W przypadku tradycyjnych sklepów marketing jest jednak relatywnie prosty – zwłaszcza że w sklepach stacjonarnych ogromne znaczenie ma lokalizacja i konkurencja działająca na danym obszarze. W sieci jednak wszystko wygląda inaczej. Lokalizacja nie istnieje, ponieważ każdy internauta ma taki sam dostęp do danego sklepu, co sprawia, że obrębem działania jest praktycznie cały świat. Pomimo tego, że ma się dostęp do nawet setek milionów osób, które mogą odwiedzić daną witrynę, to ze względu na ogromną konkurencję, dojście do nich jest niezwykle trudne.