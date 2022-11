LNBA. Symbit oraz Alpaca Alfachem Migel Brothers wciąż na czele

W niedzielę jednak Symbit był bardzo blisko pierwszego potknięcia. Zespół, który stworzył Sławomir Łątka od początku rozgrywek imponuje formą, dlatego wydawał się być faworytem rywalizacji z Alco. Jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w lubelskiej koszykówce amatorskiej postawił się jednak bardzo mocno aktualnym wicemistrzom LNBA. Po pierwszej kwarcie prowadził 23:12, a później ta przewaga urosła nawet do 13 pkt. Symbit jednak się nie poddał i w końcówce pierwszej połowy wyszedł na prowadzenia. Od tej pory już spokojnie kontrolował mecz i wygrał 75:62. W zespole triumfatorów wyróżnił się Piotr Ziółkowski, który zdobył 25 pkt. O punkt gorszy był jego klubowy kolega, Kostya Andreyeu. U pokonanych błyszczał Łukasz Norton, który do konta drużyny dołożył 13 pkt i 11 zbiórek.

Konferencja A: Tłoki – Alpaca Alfachem Migel Brothers 32:69 * Matematyka – Rodmos 78:60 * Patobasket – 12 Małp 66:52 * Lublinianka Basketball Team Zieloni – Samtrans Ballers 44;67 * Symbit – Alco 75:62.

Alpaca 4 8 280:158 Symbit 4 8 254:200 Matematyka 4 7 260:237 Patobasket 4 7 233:218 Samtrans 4 6 236:212 Rodmos 4 6 252:232 Lublinianka 4 5 183:229 Tłoki 4 5 151:234 Alco 4 4 203:235 12 Małp 4 4 155:252

Konferencja B: Elektroland Mavs – Piąty Faul 54:81 * Comao Sportowe Puławy – The Reds Iglo-Klima 30:47 * Dom Plus – AT Vision 48:32 * Devils – Bad Boyz 35:42 * Basketball Fever – Kanina 37:43.

The Reds 4 8 249:176 Fever 4 7 184:156 Comao 4 7 159:132 Bad Boyz 4 7 166:171 Piąty Faul 4 6 235:209 Devils 4 6 185:166 Kanina 4 5 124:131 Dom Plus 4 5 162:198 AT Vision 4 4 178:237 Mavs 4 4 159:225

Konferencja C: Cukropol Pszczółka – DaGG 23:50 * Lubinianka Team Basketball Czerwoni – The Shooters 26:45 * Orlikowe Świry – World Stompers 35:37.