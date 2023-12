Polski Cukier Start Lublin kontra Spójnia

Zespół Artura Gronka czeka kolejny daleki wyjazd. Przypomnijmy, że przed tygodniem lublinianie grali w Słupsku, gdzie po zaciętym spotkaniu pokonali Grupę Sierleccy Czarni Słupsk 81:77.

– Obie ekipy zagrały naprawdę niezłą koszykówkę, zwłaszcza jeżeli chodzi o poziom czytania gry. Muszę pochwalić moich zawodników za to jak wyglądaliśmy jako zespół. Cieszy mnie też fakt, że potrafiliśmy wrócić do spotkania nawet w momencie, kiedy mieliśmy już 9 pkt straty. To ważne zwycięstwo, bo przecież wszyscy wiemy, że w Słupsku wygrywać jest bardzo ciężko – powiedział Artur Gronek.

PGE Spójnia Stargard, najbliższy rywal Startu, to jednak zespół, który znajduje się półkę wyżej niż słupszczanie. Chociaż akurat we własnej hali Spójnia w tym sezonie gra słabo i wygrała tylko 2 z 5 meczów. Spójni w domu udało się ograć jedynie Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski i Trefl Sopot. Na wyjeździe stargardzianom idzie znacznie lepiej, stad ich 7 pozycja w ligowej tabeli.

Spójnia to drużyna oparta głównie na obcokrajowcach. Pierwsze skrzypce gra w niej Wesey Gordon. Amerykanin to najważniejsza siła podkoszowa ekipy Sebastiana Machowskiego. W Polsce dał się poznać już w poprzednim sezonie, kiedy reprezentował barwy Trefla Sopot. Typowym strzelcem jest natomiast Devon Daniels IV. Zawodnik z USA średnio zdobywa ponad 16 pkt na mecz.

Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 19.30. Bezpośrednia transmisja zostanie przeprowadzona na platformie internetowej Emocje.tv.

Mecz Słodkich Serc już w poniedziałek

W poniedziałek o godz. 17 w hali MOSiR im Zdzisława Niedzieli odbędzie się tradycyjny Mecz Słodkich Serc. Wystąpi w nim połączona drużyna złożona z koszykarek i koszykarzy Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin oraz Polskiego Cukru Start Lublin. Rywalem będzie zespół sportowców występujących w innych dyscyplinach. W stroju koszykarskim zobaczymy więc: szczypiornistki MKS FunFloor Lublin, żużlowców i piłkarzy nożnych Motoru, siatkarzy Bogdanki LUK czy rugbistów Edach Budowlanych. Lubelską drużynę koszykówki poprowadzą Krzysztof Szewczyk i Artur Gronek, zaś słodką drużynę sportowców Beata Stepaniuk-Kuśmierzak i Piotr Choduń. Wstępem na to spotkanie są słodycze, które trafią do dzieci z lubelskich i ukraińskich domów dziecka.