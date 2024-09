Polski Cukier Start Lublin ma nowego sponsora

– Od wielu lat współpracujemy ze światem sportu, wierząc w istotę społecznej odpowiedzialności biznesu. Do tej pory wspieraliśmy siatkówkę, tenis stołowy, żużel i piłkę nożną, a teraz przyszedł czas na koszykówkę, czyli jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie. MKS Start Lublin to klub z ponad 70-letnią tradycją, który zdobył dla naszego miasta kilka medali mistrzostw Polski. Podobnie jak w naszej firmie, w Starcie przede wszystkim liczy się ciągły rozwój – mówi Sylwester Lalak, prezes Lalak Development.

– Wierzymy, że nasza współpraca przyczyni się do kolejnych sukcesów i przyniesie korzyści obu stronom. Promocja naszej firmy poprzez sport wzmacnia jej rozpoznawalność wśród mieszkańców i pozwala wesprzeć klub, za który trzyma kciuki lokalna społeczność. To dla nas bardzo ważne, dlatego życzę wszystkim kibicom wielu emocji w nadchodzącym sezonie i do zobaczenia na meczach w hali Globus – dodaje.

Z pozyskania nowego sponsora cieszy się również prezes czerwono-czarnych. – To dla nas bardzo ważna umowa. Pozwoli klubowi rozwijać się w kolejnych latach, ponieważ została zawarta na dłuższy okres. Ukłony dla prezesa Lalaka za dobre spojrzenie w naszą stronę i zrozumienie potrzeb koszykówki, jako sportu bardzo ważnego i popularnego w Lublinie. Zrobimy wszystko, by obie strony były z tej współpracy zadowolone – zapewnia Arkadiusz Pelczar.